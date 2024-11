Directivos de la FPF: Lozano negoció contrato a puertas cerradas

Declaraciones de directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ante la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado acreditan que el presidente de la institución, Agustín Lozano Saavedra, y un grupo cerrado de dirigentes, fueron los que participaron en una trama para conceder los derechos de transmisión de los partidos locales a la empresa chilena 1190 Sports, simulando una licitación para aparentar transparencia y afectando a los clubes que discrepaban con el millonario acuerdo comercial.

Por esta razón, el juez Richard Concepción Carhuancho, a pedido del fiscal Juan Orihuela Legonia, dispuso la detención de 10 directivos de la FPF, además de a otros tres cómplices relacionados con los hechos. Varios de los arrestados durante la operación ‘Los Galácticos del Fútbol’ ejecutada el jueves, aparecen mencionados por los testigos cuando rindieron sus manifestaciones ante el fiscal.

El exvicepresidente de la FPF hasta 2023 Víctor Rojas Tito, quien fuera el segundo de Agustín Lozano, declaró que en el negocio del contrato con 1190 Sports participaron solo unos cuantos, muy cercanos al presidente de la institución deportiva.

Joel Raffo Olcese, familiar de Fernando Delgado Raffo, de la empresa Prisma. Foto: difusión

Así lo dijo Víctor Rojas Tito:

“Pedí al ingeniero Agustín Lozano para asistir a esas negociaciones, autorizándome asistir y me indica el lugar, en el Swissotel Lima de San Isidro, en la oficina del piso 1. Fue desde las 19:00 hasta las 20:00 horas, en el mes de agosto de 2022, aproximadamente. Fue una reunión que se dio antes de la licitación pública de derechos televisivos. En dicha reunión estuvieron presentes el señor Joel Raffo (Olcese), el secretario general Jean (Robilliard Ibárcena), el presidente Agustín lozano Saavedra, los directores Carlos Isla (Montaño), Arturo Ríos (Ibáñez) y representantes de (la empresa chilena) 1190 Sports. Todos ingresamos a una oficina. Pero luego de presentarnos, me invitaron a retirarme de esa reunión, quedando el señor Joel Raffo, Jean Robilliard y otros directivos de esa empresa. (...) Les exigí una explicación del por qué me retiraron de la reunión, respondiéndome el director Carlos Isla y Arturo Ríos, que se trataba de una reunión privada, y que teníamos que esperar los resultados”.

En la exposición de hechos, el fiscal Juan Orihuela señala que Lozano y sus allegados contrataron a la compañía chilena Prisma para que busque a empresas interesadas en un contrato de cesión de derechos para la transmisión de los encuentros futbolísticos. Lo hicieron a sabiendas de que el representa de Prisma, Fernando Delgado Raffo, es familiar de Joel Raffo Olcese, directivo de la FPF a quien Lozano confió las negociaciones que resultaron con el contrato con 1190 Sports

Exsecretario general FPF Óscar Chiri Gutiérrez. Foto: difusión

Esto es lo que manifestó a la Fiscalía al respecto el directivo de la FPF, Juan Dupuy García:

“Puedo señalar que el proceso de licitación internacional de los derechos de televisión fue asesorado por la empresa chilena Prisma, con experiencia en la materia, cuya decisión también fue acordada por el directorio pasado, entiendo que en una votación. Se contrata a Prisma y, en simultáneo, se crea una comisión de dirigentes para que apoyen y acompañen a Prisma en este proceso de licitación. Esta comisión la dirigía Richard Acuña (Núñez, presidente), entre otros que no tengo conocimiento. (...) (Para) 2022 no avanzaba este proceso, y, así se decidió invitar a Joel Raffo Olcese (presidente de Sporting Cristal) para que integre esta comisión. Su invitación fue propuesta creo que, por (Agustín) Lozano Saavedra. Todos teníamos buena imagen de él. Es quien asume el liderazgo, es quien va a Chile a conversar con 1190 Sports, y a partir de su gestión, se agilizaron los procesos de la licitación, que luego fue declarado desierto”.

De modo que, luego de contratar con Prisma, representada por Fernando Delgado Raffo, Agustín Lozano trae a la FPF a Joel Raffo Olcese, familiar de este. Una vez que Prisma presenta a 1190 Sports, de capitales chilenos como Prisma, Joel Raffo viajan a Chile con Agustín Lozano para encontrarse con los directivos de 1190 Sports y cerraron el acuerdo.

Los detalles del acuerdo comercial con 1190 Sports fueron declarados secretos por Agustín Lozano y su cogollo de dirigentes. Ante la Fiscalía, el propio Lozano lo aceptó así ante el fiscal Juan Orihuela:

“Para evitar que los detractores de la gestión de la Junta Directiva puedan tener acceso a la información relevante sobre esta operación, la misma se había mantenido en reserva. Pero era de conocimiento de los miembros de la Junta Directiva la propuesta que internamente se había socializado de manera previa entre los miembros de la junta, con el compromiso de confidencialidad de la misma”.

Agustín Lozano Saavedra, sin embargo, no mencionó el conflicto de intereses que representaba la presencia de Fernando Delgado Raffo (Prisma) y Joel Raffo Olcese (FPF). Prisma captó a 1190 Sports, que luego fue contratada por la FPF.

El administrador de Universitario, Jean Ferrari Chiabra, también declaró ante el fiscal Juan Orihuela, y dio detalles de cómo actuaba Agustín Lozano y la FPF con los clubes que no estaban de acuerdo con la cesión de los derechos de transmisión de los partidos locales.

Juan Dupuy García dijo que Lozano lo hizo todo personalmente. Foto: difusión

Esto es lo que dijo:

“Recibimos un documento a título de declaración jurada condicionando nuestra participación si es que no participábamos. Es un documento que podríamos llamarlo una amenaza. El documento suscrito por el secretario general de la FPF, Jean Robilliard Ibárcena, advertía con sentido amenazante a los clubes de fútbol, que el titular de los derechos audiovisuales es la FPF, y que desconocer esto conllevaría a iniciarles sanciones, como suspenderlos o expulsarlos del campeonato local que organiza la FPF, y a nivel internacional organizados por la Conmebol y la FIFA. En ese sentido, dichos clubes estarían prohibidos de iniciar negociaciones sobre los derechos audiovisuales de propiedad de la FPF”.

Agustín Lozano diseñó un esquema de premios y castigos para los clubes que apoyaban o se oponían a su gestión. La fórmula era repartir dinero a los que aplaudían y sancionar a los rebeldes. El mismo Joel Raffo Olcese (directivo de la FPF y presidente de Sporting Cristal), lo explicó a la Fiscalía:

“Todo ingreso que provenga de FIFA y Conmebol entran a la FPF y la FPF los distribuye. Hay también subvenciones equis, dada la afectación de la pandemia, la Conmebol le entregó a la FPF una cantidad de fondos y la FPF esos fondos los repartió a los clubes de la Liga 1, que yo tengo conocimiento, para pago de planillas a futbolistas, para que dichas personas no queden sin ingresos. El único monto que hemos recibido (como Sporting Cristal) para fines de inversión en infraestructura en 2023, fue un bono para infraestructura de 500.000 dólares, entre otros aspectos”.

Esos “bonos”, “adelantos” o “aportaciones” que Agustín Lozano y su entorno repartían a manos llenas, en realidad funcionaban como “premios”, según la Fiscalía de Crimen Organizado a cargo del caso Los Galácticos del Fútbol. Pero no recibieron el mismo trato los clubes que cuestionaban el acuerdo comercial con 1160 Sports, cuyo detalle es desconocido.

Directivo Víctor Rojas Tito afirmó que lo sacaron de reunión con 1190 Sports. Foto: difusión

DESPIECE

La importancia de la empresa chilena Prisma

● El exsecretario general de la FPF Óscar Chiri Gutiérrez reveló que la empresa chilena Prisma, la misma que forjó el contrato con 1190 Sports, tenía una intervención clave en los negocios futbolísticos.

● “Prisma apoyó en el financiamiento de tres clubes en el 2020 para que no se vendieran por precios irrisorios. Luego, entre 2022-2023 se vendieran colectivamente”, dijo a la Fiscalía. ● Luego Prisma fue contratada para asesorar a la FPF para negociar la cesión de los derechos de transmisión. Señaló que fue una decisión que suscribieron en un acta únicamente dos directivos.

● “En septiembre del 2020 se celebró un contrato de asesoría con la empresa Prisma, y hay un acta firmada únicamente por Agustín Lozano Saavedra y Raúl Bao García”, señaló.

● Como se ha indicado, Prisma es representada por Fernando Delgado Raffo, familiar del directivo de la FPF, Joel Raffo Olcese.

DETALLES

● En la red. Según el fiscal del caso, los directivos de la FPF, Arturo Ríos Ibáñez y Lucio Alva Ochoa, participaron en la contratación de 1190 Sports.

● Ellos también. Si ben Ríos ni Alva no tienen orden de detención, sus viviendas fueron allanadas por mandato judicial por su implicación en ‘Los Galácticos del Fútbol’. Es la misma situación de Juan La Rosa Llontop y Raúl Bao García.