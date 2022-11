AAR: “Creo que Castillo debe irse, pero por los caminos constitucionales”

El periodista Augusto Álvarez Rodrich se refirió a la evaluación de la denuncia constitucional que plantea inhabilitar a Pedro Castillo por cinco años debido a presunta traición a la patria.

La evaluación, programada para el lunes 7 de noviembre, está a cargo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

“Yo tengo una discrepancia con esta votación, con esta moción, porque creo que hay que seguir el curso constitucional; yo creo que Castillo debe irse, lo que creo es que debe irse por los caminos constitucionales”, manifestó al respecto.

Sobre la denuncia constitucional

Además, explicó que la denuncia por presunta traición a la patria se dio debido a una declaración del presidente para CNN sobre hacer un referéndum para brindarle una salida al mar a Bolivia.

“Eso no es traición a la patria, eso es una tontería. Es un presidente que no sabe lo que habla y que cada vez que improvisa le va totalmente mal, razón por la cual no da entrevistas desde la ronda que tuvo de entrevistas a comienzos de año. Ya no habla nunca más con la prensa, salvo con la prensa alternativa; pero decir que eso es traición a la patria, no lo es. Entonces, creo que es estirar las cosas de manera indebida”, sentenció.