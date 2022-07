Beder Camacho niega haber coordinado la fuga de Bruno Pacheco: “No tengo nada que ver”

Tras las confesiones emitidas por Bruno Pacheco; el subsecretario general del Palacio de Gobierno, Beder Camacho, brindó sus declaraciones y negó toda interferencia relacionada con el pase a la clandestinidad del exsecretario de Pedro Castillo. Camacho señaló que no tenía problema en colaborar con las autoridades.

“Estoy sorprendido, como se han sorprendido muchos, no tengo nada que ver en este tema de la fuga del señor Bruno Pacheco. No tengo nada por lo que deba preocuparme, yo vengo a ser personal nombrado del despacho presidencial”, manifestó el funcionario de Gobierno, desconociendo las acusaciones hechas por Pacheco que se filtraron este martes 26 de julio.

Asimismo, mencionó que se encontraba “presto a colaborar siempre con la justicia”. Camacho también anunció tener “la conciencia limpia” puesto que no había hecho nada ilegal. En ese sentido, minimizó las filtraciones del Ministerio Público y aseveró sentirse “tranquilo, porque no he hecho nada ilegal. Mientras no salga una versión oficial, siempre van a decir cualquier cosa”.

“Yo estoy en mi centro de trabajo, estoy tranquilo, y si en la Fiscalía de la Nación, o el Ministerio Público, o la doctora Barreto, quien esté a cargo de esta investigación; me llama, estoy presto a ir, hoy, mañana, en el momento que ellos deseen, estoy listo para todas las diligencias”, precisó.

Camacho confirma que le pidieron el CV para tentar al viceministerio del Mininter

Además, el cuestionado funcionario confirmó la versión emitida por el exministro del Interior Mariano González, quien declaró, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que el presidente había mostrado su preferencia hacia una posible designación de Camacho en el Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior.