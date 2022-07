Roberto Sánchez: “Hay intencionalidad de vacar como sea al presidente”

Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, se pronunció respecto a la situación que atraviesa el presidente Pedro Castillo, luego de haber renunciado a la militancia del partido de Perú Libre el último jueves 30 de junio.

El ministro también consideró que el ensañamiento del Congreso contra el mandatario se debe a una intención de ejecutar una vacancia, tras el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización, que recomienda hacer una acusación constitucional contra el jefe de Estado.

“Hay intencionalidad nuevamente de vacar como sea al presidente, de acusarlo como sea. Yo entiendo el corazoncito de los que desean el pleito y la confrontación, no lo quieren de presidente, les duele hasta ahora; pero sean objetivos, el insulto, la acusación gratuita no es el sistema de justicia” , señaló el funcionario.

Él respaldó la decisión del presidente ante el pedido de renuncia de Perú Libre. Y consideró que el mandatario no iba a seguir en un partido en el que no lo querían, además de aclarar que el puesto de jefe de Estado no debería estar ligado a las intenciones “partidistas” de la organización política de Vladimir Cerrón.

Asimismo, Sánchez arremetió contra el Legislativo al criticarlo por no haber prestado atención a proyectos de ley importantes, por estar distraídos con otros temas.