El pase al retiro de Harvey Colchado ha generado diversas opiniones entre las figuras de la política local. Juan José Santiváñez, en su rol de ministro del Interior y como firmante de la resolución ministerial que anunció el retiro de Colchado del cuerpo policial, fue una de las voces más destacadas sobre el tema. Santiváñez, en una entrevista con RPP, consideró bastante regular el pase al retiro de Colchado, asegurando que cumplía con los requisitos establecidos para que un policía pase al retiro.

"Debemos entender algo. Dentro de la normatividad policial, existen diversas formas de que un oficial pase a la situación de retiro. Si fuera una vendetta, como es lo que mucha gente opina, a un oficial se le puede retirar por una medida disciplinaria. (…) La normativa (de renovación de cuadros) establece que todo oficial con 20 años de servicio y al menos 5 años en el grado puede ser calificado (…) para pasar a la situación de retiro, permitiendo así que jóvenes oficiales continúen la carrera", declaró.

Sin embargo, en una entrevista para el portal LP - Pasión por el Derecho realizada en 2019, Santiváñez expresó una perspectiva distinta sobre el pase al retiro de efectivos policiales. Según el ministro, esta prerrogativa podía ser utilizada por ciertos comandos policiales para dar de baja a compañeros de armas que no coincidieran con sus preferencias políticas.

"La finalidad del retiro era separar a aquellos oficiales que no tenían suficientes motivos para permanecer en el cargo. (…) Lamentablemente, con el transcurrir de los años, esta causal se ha convertido en algo completamente discrecional que, hoy en día, el comando policial utiliza -y lo puedo decir- para cesar en su actividad o pasar al retiro a oficiales que muchas veces no les resultan convenientes, ya sea por razones no disciplinarias, ideológicas o cualquier otra", señaló entonces el ahora titular de la cartera del Interior.

Juan José Santiváñez: de considerar que la carrera policial es una cuestión de honor, a creer que el pago del sueldo es suficiente

En la entrevista transmitida en 2019, Santiváñez afirmó que el pago de un sueldo mayor al oficial pasado al retiro no era un argumento suficiente para justificar el uso de esta política de forma individualizada, ya que el honor del efectivo policial trasciende las cuestiones materiales.

"A veces escucho decir: '¿Por qué reclaman si se van con el sueldo de un rango superior y con esas prerrogativas?'. Sepan ustedes que, para un efectivo policial o militar, el honor, la jerarquía y la categoría van mucho más allá de un tema económico. Estamos hablando de un proyecto de vida, (...) y finalmente ese proyecto de vida se ve truncado por una decisión personal. (…) Es una cuestión de prestigio", expresó Santiváñez en ese entonces.

Sin embargo, al referirse a Harvey Colchado en una reciente entrevista, la postura de Santiváñez cambió significativamente. Para el ministro del Interior, el pase al retiro de Colchado incluyó una serie de beneficios que él mismo enumeró: "Es más, esto es necesario decirlo, pasar al retiro (...) no es una sanción. (...) Primero, se va con todos sus beneficios; segundo, se va con el sueldo del grado superior, aunque no lo tenga; tercero, se le agradece por su servicio, y cuarto, se realiza una ceremonia de reconocimiento", indicó.