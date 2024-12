Víctor Zanabria sobre pase al retiro de Harvey Colchado: ‘Con una sanción es imposible que ascienda'

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, se pronunció acerca del pase al retiro del coronel Harvey Colchado. Durante una entrevista a RPP, explicó que su situación de retiro se da por "renovación de cuadros por proceso regular" porque no podía "asignársele cargo específico en razón de su antigüedad, especialidad funcional o perfil profesional, en el cuadro de organización y cuadro de personal de la Policía Nacional del Perú".

De acuerdo con Zanabria, el proceso se realiza cada año, por lo que no representa una irregularidad. "Como todos los años, se ha desarrollado el proceso de renovación de cuadros, el cual tiene unas condiciones para que los oficiales puedan ser invitados. Estas condiciones hablan de más de 20 años de servicio y tener, por lo menos, 5 años en el grado. Estas condiciones se cumplen en los 319 oficiales, de los cuales hay 22 oficiales generales de armas, 52 coroneles, 138 comandantes y 85 mayores de armas, junto con los oficiales de servicios hacen un total de 319 oficiales invitados, más 200 suboficiales"

Asimismo, explicó que cuando un efectivo policial presenta una sanción de rigor ya no puede ascender. "Cuando un oficial es sancionado con rigor, en el caso específico el coronel Colchado, esto no le permite tener asignación de cargo similar al que ocupaba durante los siguientes cinco años, y con una sanción de rigor es imposible que un oficial superior pueda ascender a oficial general. Entonces, estas dos condiciones se han plasmado en el acta que sustenta su pase al retiro, al igual que en cada uno de los oficiales que han sido considerados en esta relación", indicó.

"Es un proceso regular"

"Las sanciones que tiene el señor coronel no le permiten asignación de cargo similares a los que ha estado ocupando durante 5 años. La misma norma lo dice, no es que lo hayamos invitado ni que la norma se haya hecho este año, es un proceso regular que establece esas condiciones. No hay otro cargo que pueda ejercer, similar", agregó.

Además, destacó que el pase al retiro no responde a una venganza de parte del Ejecutivo. "No hay ninguna venganza acá, entonces estamos hablando de 319 venganzas y ese creo que no es el calificativo que se le puede dar a un procedimiento regular de las actividades que desarrolla la Policía […] Aquí no estamos deshaciéndonos de nadie, acá está haciéndose un proceso regular de evaluación, pasando al retiro por renovación de cuadros", manifestó.