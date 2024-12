El Gobernador Regional de Cusco, Werner Salcedo, declaró para RPP Noticias y criticó duramente el accionar del mandato de Dina Boluarte y aseguró que no existe al capacidad necesaria para poder administrar bien los recursos que se posee. Asimismo, comparó a los ministerios con una anémona, debido al manejo del país y consideró que los problemas se presentan uno tras otro.

"¿Saben en qué se están convirtiendo los ministerios y el Gobierno central? De lo que es un pulpo, que tiene ocho brazos, hoy se está convirtiendo en una anémona, en donde ya no tiene cerebro, ya no tiene la capacidad de administrar bien y es el problema del país. Así de simple, claro que sí (no tienen cerebro), porque lo que estamos viendo es problema tras problema", aseveró.

Por otro lado, se refirió al tema que plantean algunos sectores de Cusco de un posible incremento del aforo de Machu Picchu que debería promoverse para el 2025, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, negó que esto vaya a suceder debido a que nunca se han llegado a vender el 100% de boletos a la ciudadela inca; sin embargo, dijo estar abierto al diálogo y debate.

"Lo que queremos nosotros, los Gobiernos Regionales, es que nos den las funciones , los recursos para evitar duplicidad para que efectivamente podamos nosotros hacer que Machu Picchu ya no esté en esta discusión eterna. Lo que estoy de acuerdo es que se tenga un adecuado plan de gestión y que este nos permita determinar cuál es la cantidad efectiva de visitantes que puede soportar Machu Picchu", comentó Salcedo.

Ministro de Cultura dice que no es necesario aumentar el aforo de Machu Picchu

Fabricio Valencia, ministro Cultura, mencionó que no es necesario aumentar el aforo de Machu Picchu, esto luego de que algunos sectores de empresarios en turismo lo pidieran debido a que la demanda de turistas va en aumento. Según señalaron, su solicitud es que se aumente el aforo a unas 7000 visitas diarias, y supere el máximo permitido de 5.600 en temporada alta y 4.200 en la baja.

"No hemos llegado nunca al 100% de aforo. Según la información que manejamos, la venta de boletos tiene un promedio de 75 a 80% del total. Bajo esa lógica no hay necesidad de aumentar el aforo", declaró a la prensa.