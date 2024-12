AELU: detienen a presuntos responsables por fraude financiero por más S/700 millones

Según el dominical Cuarto Poder, se trataría de uno de los mayores fraudes financieros de los últimos años por más S/700 millones que afectó a más de 20.000 personas. El pasado sábado 30 noviembre, la Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada realizó un operativo contra los 52 investigados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aeluccop), por los presuntos delitos de organización criminal, financiamiento por medio de información fraudulenta, entre otros, en la banda denominada "Los Gánsters de las Finanzas".

Según la tesis del Ministerio Público, entre los años 2009 y 2021, tanto funcionarios como directivos y socios de Aelucoop, formaron una presunta organización criminal para acceder a créditos fraudulentos para su propio provecho. En consecuencia, se vieron afectados los ahorros de 20.709 afiliados, tras el perjuicio económico en agravio de Aelucoop y sus socios por US$79.633.364,40 y S/410.622.273,59, monto calculado hasta el 19 de abril de este año.

De acuerdo a la fiscal del caso, Irene Mercado Zavala, solo 21 de los 41 investigados fueron detenidos, entre ellos se encuentran: Pedro Eduardo Miyasato Arakaki y Ruger Zevalloz Katakeda, quien es señalado como el presunto cabecilla de la organización criminal.

PUEDES VER: Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por caso Antalsis

Allanamiento a presuntos responsables por fraude financiero en Aelucoop.

Foto: Ministerio Público.

Alcalde de Chulucanas se habría fugado tras enterarse de la detención preliminar en su contra

En esa misma línea de investigación, se reportó que el alcalde de Chulucanas (Piura), Richard Baca Palacios, se habría dado a la fuga tras enterarse de la detención preliminar en su contra el pasado sábado 30 de noviembre, tras realizarse los operativos a las 4 a.m.

Como parte de las indagaciones, se señala que Baca Palacios habría usado los fondos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aeluccop) para financiar su campaña política para llegar a ocupar el cargo de burgomaestre.

Víctimas de la banca rota de Aelucoop se pronuncian

En el dominical emitido por Cuarto Poder, las víctimas del presunto fraude financiero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aeluccop) se pronunciaron y lamentaron lo sucedido por la perdida de sus ahorros. En ese sentido, Judith Terrones, una de las perjudicadas, comentó que en su cuenta bancaria contaba con "el dinero de toda su vida". Cabe recordar, que en 2021 la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) declaró a la cooperativa en banca rota por no contar con liquidez.

"Ahí tenía ahorros, de mi esposo y mío, ahí tenía un dinero que mi hermana me enviaba y los ahorros de toda la vida", lamentó.

Por su parte, Carmen Novella, otra persona afectada por el quiebre de la entidad financiera, indicó que: "A mí, Aelucoop me ha robado más de US$ 57.000, producto de mis ahorros de años de trabajo, y es un dinero que tenía por finalidad financiar la educación superior para mi hija".

"No es un dinero para irme de viaje a Miami, no es un dinero para comprarme carro nuevo, no es un dinero para ir de compras al centro comercial, es un dinero, que como muchos peruanos, nos esforzamos para darle educación de calidad a nuestros hijos. Este dinero me lo robaron estos miserables", declaró.

En esa misma línea, Novella agregó: "Yo voy en julio del 2021 a solicitar un retiro, y me dice la persona que me atendió en la oficina de Aelucoop del Centro Cultura Peruano Japones: 'Señorita, esto va a demorar unos días por unos problemas de liquidez'".