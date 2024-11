El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, negó falta de transparencia en el proceso de selección de nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, a pesar de las diversas deficiencias alertadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión Internacional de Observación.

Durante una entrevista a RPP, el titular de la Defensoría aseguró que se pronunció sobre la audiencia de evaluación del proceso de selección de la JNJ realizada por la CIDH el último 15 de noviembre. En esta sesión, se analizaron las presuntas omisiones respecto a los derechos esenciales que debieron garantizarse en el procedimiento de selección.

De acuerdo con la Comisión, el procedimiento en la JNJ no alcanzó los estándares internacionales básicos exigidos para este tipo de situaciones.

Deficiencias en el proceso de selección de la JNJ

Por su parte, la MIO acusó falta de transparencia, insuficiente participación de perfiles de candidatos idóneos y un deficiente proceso de selección sin protocolos claros para la evaluación de los aspirantes.

“La MIO concluye que el proceso de selección de la JNJ se llevó adelante sin cumplir con estándares mínimos de transparencia, publicidad, veeduría ciudadana, apertura al escrutinio, criterios técnicos en la confección de las pruebas de conocimiento y confianza e igualdad de condiciones para las personas participantes”, se lee en el documento de 52 páginas.

La MIO también alertó sobre “la cuestionada designación de una universidad privada” (ESAN) para conformar un comité de expertos encargado de elaborar el banco de preguntas para la prueba de conocimientos: “No hubo protocolos claros sobre la auditoría a la gestión de dicha universidad ni sobre la metodología utilizada. Además, las preguntas diseñadas fueron de un nivel básico, inapropiado para una evaluación de la magnitud que exige la selección de los miembros de la JNJ”.

En la misma línea, desde la sociedad civil, el Instituto de Defensa Legal (IDL) alertó: "La Comisión Especial de selección, dirigida por el Defensor del Pueblo, no solo no prepublicó el reglamento y las bases del concurso que hubiera permitido que se exigiera exponer las tesis o los patrocinios que previnieran conflictos de interés, sino que, además, no hizo público a quiénes contrataba para prevenir contrataciones indebidas en el concurso, no publicó las tachas (lo que evitó el escrutinio), no notificó los descargos, resolvió de forma desigual las denuncias, mintió en dos comunicados públicos, no preguntó sobre todas en las entrevistas, no hizo público cómo otorgó los puntajes ni publicitó la sesión en la que se hizo la votación de nombramiento. Todo ello hizo imposible cumplir con la transparencia activa, la participación ciudadana y la evaluación de los perfiles que garantizan la apariencia de independencia e imparcialidad respecto del poder político"

Aún así, los nuevos miembros de la JNJ iniciarán sus funciones en enero del 2025, cuando concluya el periodo constitucional de los actuales integrantes.