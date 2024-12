Este jueves 26 de diciembre, Jean Ferrari reveló que la SUNAT ha tomado la decisión de revocarlo de su cargo como administrador de Universitario de Deportes. Aunque aún no ha sido notificado oficialmente, el exjugador señaló que acatará esta la resolución a pesar de no estar de acuerdo.

Además, en la conferencia de prensa realizada en las instalaciones del club, el dirigente consideró que esta medida es ilegal y mandó contundentes mensajes.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre decisión de la SUNAT?

Jean Ferrari señaló que seguirá luchando con la corrupción desde cualquier frente y que esta decisión de la SUNAT podría perjudicar negativamente al crecimiento de Universitario.

"Si tenemos que pelear, lo vamos a hacer desde afuera como corresponde. Que quede claro que nosotros estamos para pelear contra actos de corrupción. Si tengo que pelear contra corruptos, lo voy a hacer acá. Y si lo tengo que hacer en otra vereda, también lo voy a hacer, porque estamos en un país lleno de corruptos, lleno de gente que quieren llenarse los bolsillos haciendo cosas por debajo de la mesa, de hacer arreglos. Yo no estoy en esa línea, si quieren pleito, van a tener pleito. Estoy dispuesto a pelear contra los corruptos", indicó.

"Hoy, otra vez, se expone la credibilidad, el crecimiento de la marca, el crecimiento institucional y los proyectos a futuro. La credibilidad se pone en riesgo por una medida irregular e ilegal. Hay fuerzas políticas detrás que tienen miedo", agregó.

Fabián Bustos también dejaría Universitario

Minutos más tarde, el periodista Gustavo Peralta reveló que el entrenador Fabián Bustos ha decidido dejar Universitario si se concreta la destitución de Jean Ferrari como administrador.

"El acta de salida de Jean Ferrari aún no está firmada por las autoridades de la SUNAT. Se espera la formalidad o ver qué pasa. Si se confirma la salida de la administración temporal, tenemos la confirmación de que Fabián Bustos no continuará como DT de Universitario de Deportes. Consideran desde el comando técnico que es inaudito que se busque sacar a la AT que más éxito tuvo en todo aspecto y, además, porque Ferrari los contrató", publicó el comunicador en sus redes sociales.

SUNAT anunció la aprobación del plan de viabilidad elaborado por Universitario

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), responsable de supervisar los planes de reestructuración de clubes deportivos con deudas tributarias, informó que el plan presentado por Universitario cumple con los requisitos establecidos por la Ley Concursal. Esta normativa tiene como objetivo proteger tanto a los acreedores como a las instituciones, asegurando un equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones y la sostenibilidad de las operaciones.

"Mediante Resolución de Superintendencia N° 000287-2024/SUNAT, del 20 de diciembre último, se encargó a la Intendencia Nacional de Financiamiento de Inversiones y Finanzas, el ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley N° 31279, respecto de la supervisión y fiscalización de los clubes en proceso concursal, la designación del administrador provisional, la aprobación del plan de viabilidad que permita el cumplimiento de las obligaciones concursales y post concursales, así como la aprobación de la designación de la empresa auditora propuesta por el administrador provisional", se puede leer en el documento.