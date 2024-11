Huarochirí: comunidades campesinas que serían afectadas por nueva carretera central piden información certera

Las autoridades de las comunidades campesinas de Huarochirí por donde pasará la nueva carretera central han empezado a preocuparse por los impactos que tendrá esta moderna autopista que reducirá el tiempo del viaje de Lima Metropolitana a la provincia de Yauli, en Junín.

Desde la comunidad de Suni, su presidente, Darío Rodríguez Macavilca, manifiesta que ellos entienden la necesidad de esta obra para el país y por eso facilitaron los trabajos relacionados a estudios de factibilidad y estudios definitivos. Sin embargo, no pensaron en las afectaciones que iban a tener como criadores de ganado caprino y ganado ovino.

Refiere que el primer problema fue ocasionado por el constante ingreso de camionetas por una trocha comunal levantando una polvareda que cubrió los pastizales donde se alimentan sus animales.

“Normalmente hay tres o cuatro camionetas que suben y bajan y en este tiempo en que no hay lluvias generan mucho polvo al punto que los animales no querían comer. Por eso hubo reducción en la producción de leche y queso que sabemos aprovechar. Además del bajo peso y la mortalidad de los animales. Así empezó nuestra incomodidad”, relata el dirigente.

Respecto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones dice que inicialmente no hubo comunicación, pero ahora ha mejorado, aunque no como la población de Suni quiere, pues no se ha tocado estas afectaciones.

Menciona que hay intranquilidad en los comuneros porque sienten que cuando se empiece a ejecutar la nueva carretera central las afectaciones serán mayores.

“Es probable que perdamos ojos de agua, nuestros cercos, nuestros corrales que hemos levantado. Hasta la fecha no nos informan sobre la cantidad de terreno que nos van a afectar, la vía va a dividir nuestro territorio. Esa es nuestra preocupación, sigue la incertidumbre. Necesitamos información certera para hacer nuestra propia evaluación y decirle al Estado cuál es el reconocimiento que nos hará”, demanda.

Darío Rodríguez anota que todas las comunidades huarochiranas tienen la misma inquietud, pero Suni es la más perjudicada porque al encontrarse en la parte alta, en las nacientes de los ríos Lurín y Mala, han vivido con muy poco tránsito vehicular, por tanto sin el impacto automotor.

“Las trochas que hemos abierto han servido solo para cubrir nuestras propias necesidades, no teníamos la polvareda que existe hoy”, cuestiona.

Consulta previa visible

Por su parte, el presidente de la comunidad campesina de Sisicaya, Lorenzo Godínez Rosado, precisa que las comunidades han tomado la iniciativa de gestionar ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la aplicación de la Ley de Consulta Previa. Tras diálogos y reuniones, esta cartera ha aceptado que dicha norma va en este tema.

“Queremos dar a conocer a la opinión pública que las comunidades de Huarochirí estamos unidas y queremos velar por nuestros derechos frente a las afectaciones que van a darse con la construcción de la carretera central. El Estado tendrá que dar una solución económica”, sostiene.

Asimismo, refiere que la reparación económica se verá en la parte de acuerdos, que es una de las siete etapas de la consulta previa. Actualmente, se encuentran en la segunda etapa.

“Nos preocupa que el Estado hable muy poco de las comunidades afectadas en este escenario. No nos estamos oponiendo a la construcción de la nueva carretera central, queremos que el tema de la consulta previa se conozca y se cumpla la ley”, reclama Lorenzo Godínez.