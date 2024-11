La congresista de la bancada Bloque Democrático Popular, Ruth Luque Ibarra, se pronunció sobre un reporte que señala que personal de la Policía Nacional del Perú, vestido de civil y sin identificarse, habría realizado detenciones irregulares de los manifestantes durante el paro nacional en el centro de Lima. Según las denuncias, un vehículo blanco sin placas habría detenido a los manifestantes y luego los habría trasladado por la fuerza. La congresista remitió un oficio al Ministerio del Interior solicitando información sobre si dicho personal policial estuvo presente en las inmediaciones de la protesta y si se llevaron a cabo estas presuntas malas prácticas.

"Me dirijo a usted para saludarlo y, a la vez, solicitar se informe si personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) viene circulando en las inmediaciones del centro de Lima mediante una camioneta blanca que no tiene placa de identificación. Ello, a propósito de la información difundida en medios como La Encerrona o Wayka, donde se reporta que, en el contexto de las protestas ciudadanas del 14 de noviembre último, personal de la PNP vestido de civil y sin identificarse, realizaban detenciones irregulares.", indicó la parlamentaria Ruth Luque en su oficio hacia al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En ese marco, solicitó detalles sobre las acciones adoptadas para identificar el vehículo sin placas, dado que la PNP tendría antecedentes relacionados con el incumplimiento en el monitoreo adecuado de los vehículos oficiales que transportaban personas en ocasiones anteriores.

"En consecuencia, solicito con suma urgencia que se me informe si la camioneta blanca sin placa corresponde a la PNP o a una dependencia pública y, de ser el caso, se identifique el personal que venía trasladándose en ella. En caso contrario, solícito igualmente me reporté las acciones que desde su sector se han tomado a nivel administrativo y penal para identificar a un vehículo de estas características. Resulta importante que el sector Interior cumpla no solo con asegurar el respeto irrestricto de los derechos humanos, sino también garantizar el mandato de no más abusos de quienes ostentan las armas que la PNP no ha cumplido con monitorear adecuadamente vehículos oficiales ni a las personas en ellas se transportaban en el pasado reciente.", añadió.

¿Qué sucedió en la marcha del paro nacional en el centro de Lima?

El 14 de noviembre, usuarios en redes sociales informaron que un grupo de personas a bordo de vehículos sin placas interceptaron a manifestantes del paro nacional, llevándolos a un destino desconocido. En respuesta, los protestantes han demandado a las autoridades que investiguen los hechos y aseguren la protección de los involucrados.

"Están secuestrando a varios manifestantes, grupos vestidos de civil, sin identificación y en autos sin placa ni distintivos. Se teme por la vida de los compañeros, en este caso de Franz Pillaca en el centro de Lima", publicó un usuario en Twitter, antes X.