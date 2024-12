Nueva York y Nueva Jersey exigen tecnología especializada para enfrentar amenazas con drones

Los recientes avistamientos de drones en Nueva York y Nueva Jersey han generado una creciente preocupación entre las autoridades locales y los residentes. A pesar de las afirmaciones de las autoridades federales de que estos dispositivos no representan una amenaza, los líderes locales demandan respuestas claras y acciones efectivas para garantizar la seguridad pública.

Matthew Murello, alcalde de Washington Township, Nueva Jersey, ha sido una de las voces más críticas en este debate. En declaraciones a Good Morning America, Murello expresó su frustración por la falta de información y la aparente inacción del gobierno estatal y federal. La incertidumbre en torno a los avistamientos de drones ha llevado a los residentes a cuestionar la seguridad de su entorno.

Demandas de los líderes locales

Los líderes locales, como Murello, han manifestado su preocupación por la violación de leyes básicas de operación de drones. En su entrevista, Murello destacó que los drones detectados parecen ignorar regulaciones fundamentales, como la emisión de radiofrecuencias y el uso de transpondedores obligatorios para vuelos nocturnos. “Esto es más que una simple cuestión de curiosidad; hay leyes claras que están siendo ignoradas”, afirmó.

La falta de información durante una reunión con otros alcaldes de Nueva Jersey, donde el gobernador Phil Murphy no estuvo presente, ha intensificado la frustración. La policía estatal admitió no tener información concluyente sobre los avistamientos, lo que ha dejado a las comunidades en un estado de incertidumbre. “Eso no tranquiliza a nuestras comunidades”, subrayó Murello.

Los líderes locales, como Murello, han manifestado su preocupación por la violación de leyes básicas de operación de drones. Foto: Jethrojeff

Reacciones de las autoridades estatales y federales

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha solicitado más recursos al gobierno federal para abordar la situación. Aunque agradeció la llegada de un sistema de detección de drones enviado por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), enfatizó la necesidad de más acciones. “El Congreso debe aprobar una ley que nos otorgue poder para tratar directamente con estos drones”, escribió Hochul en un comunicado.

En contraste, la postura del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ha sido más reservada, lo que ha generado críticas por parte de alcaldes que exigen un liderazgo más activo. Ante la presión creciente, el FBI y el DHS han desplegado tecnología avanzada en las áreas afectadas, incluyendo cámaras infrarrojas y sistemas especializados para rastrear los dispositivos.

Investigaciones y tecnología avanzada

Las cámaras infrarrojas permiten capturar imágenes detalladas en condiciones de baja luz, lo que resulta esencial para investigar los avistamientos nocturnos. Según un funcionario del FBI, este es uno de los métodos más efectivos para monitorear drones sospechosos. Además, las agencias federales están revisando contenido en redes sociales para identificar patrones de vuelo y posibles operadores.

Sin embargo, los líderes locales han recibido con escepticismo las afirmaciones de que muchos de los avistamientos corresponden a aeronaves tripuladas mal identificadas como drones. Murello, quien ha sido testigo directo de varios avistamientos, rechazó estas explicaciones, afirmando que “sé distinguir el sonido de un helicóptero de un dron”.

Impacto en la seguridad aérea

Uno de los riesgos más alarmantes es el impacto que estos drones podrían tener en la seguridad aérea. Recientemente, los avistamientos obligaron al cierre temporal del Aeropuerto Internacional Stewart. Aunque no se reportaron accidentes, el peligro de colisiones sigue siendo una preocupación latente. “Si un piloto no ve estos dispositivos, especialmente si tienen hasta 1.8 metros de diámetro, las consecuencias podrían ser catastróficas”, advirtió Murello.

La incertidumbre en torno a los avistamientos de drones en la Costa Este continúa creciendo, mientras los residentes y autoridades locales esperan respuestas concretas y acciones efectivas para garantizar la seguridad de la región.