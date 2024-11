El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó que el vocero presidencial de Dina Boluarte, Freddy Hinojosa, como vocero afecte su autoridad como portavoz del Gobierno. Según explicó en una entrevista en RPP, la Constitución establece que el presidente del Gabinete es el vocero oficial del Ejecutivo, solo por debajo de la figura presidencial.

"La Constitución dice con absoluta claridad que después de la presidenta, el titular del Consejo de Ministros es el portavoz autorizado del gobierno y nadie más. Él es el jefe de asesores técnicos del Despacho Presidencial y como tal da información sobre su trabajo", sostuvo.

Adrianzén enfatizó que la figura del vocero presidencial no interfiere en sus funciones, asegurando que Hinojosa únicamente informa sobre temas específicos del despacho de la presidenta, Dina Boluarte. Asimismo, hizo hincapié en su compromiso con sus principios y con la gestión transparente del Gobierno. Manifestó que, aunque actualmente no hay desacuerdos que le impidan ejercer su función, no dudaría en dar un paso al costado si las circunstancias cambiaran.

"El día que no esté de acuerdo con alguna decisión que sienta que me afecte o que vaya en contra de mis principios, daré, por supuesto, un paso al costado, pero en este caso para nada", concluyó.

Acerca de la designación de Hinojosa, Adrianzén reveló que se enteró de este nombramiento a su regreso de una misión oficial, indicando que respeta esta y otras decisiones presidenciales. “La verdad es que si el despacho de la presidencia de la República y la señora presidenta estiman que eso es lo más conveniente, pues yo lo respeto de la misma manera como respeto las decisiones presidenciales”, agregó.

Gustavo Adrianzén rechaza rumores sobre su renuncia

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha descartado categóricamente los rumores de una posible renuncia a su cargo, subrayando su compromiso continuo con la administración de la presidenta Dina Boluarte. Adrianzén reiteró su determinación de seguir contribuyendo al gobierno con "lo mejor de mí", desmintiendo especulaciones sobre una supuesta inestabilidad en su posición.

"De ninguna manera yo tengo una responsabilidad y mientras goce de la confianza de la presidenta, voy a seguir ejerciendo el cargo y dando lo mejor de mí para poder contribuir", afirmó Adrianzén. Esta declaración llega en medio de informes no confirmados que sugerían que la presidencia del Consejo de ministros había sido ofrecida en dos ocasiones a Javier González-Olaechea, algo que tanto él como la presidenta han decidido no comentar abiertamente.

Adrianzén también expresó sus expectativas de permanecer en el cargo mucho más allá del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará próximamente, evidenciando su visión a largo plazo para el desarrollo del país bajo su gestión. "Tengo expectativas de seguir en el cargo, mucho más allá de APEC", señaló, proporcionando una nota de confianza y estabilidad en medio de la especulación política.