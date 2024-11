En esta edición de Sin Guión, la periodista Rosa María criticó fuertemente la ley a la que el Grupo Colina y exmilitares quieren acogerse y que el fujimorismo ha promovido mediante Fernando Rospigliosi.

"No puedo creer que Fernando Rospigliosi sea e promotor de la restitución de las grandes ideas de Montesinos y Fujimori en los 90: tribunales militares y prescripción de crímenes de lesa humanidad (...) autores de graves violaciones de derechos humanos se sienten absolutamente empoderados por este Congreso", señaló.

Asimismo, habló del juicio a Ollanta Humala donde negó haber recibido dinero de Venezuela y de Odebrecht.

"Hay que reiterarlo, este juicio está llegando a su fin y se va a resolver antes que el de Keiko Fujimori, pero va a marcar una pauta. Las donaciones ilícitas de campaña se convirtieron en delito en agosto de 2019, antes no había tipo penal para esta conducta, no hay ningún lavado porque la organización recibió para la campaña, no transformaron, no ocultaron, no es el caso de Alejandro Toledo", comentó.

Congresistas recolectan firmas para la vacancia contra Dina Boluarte

La periodista comentó acerca del cambio constitucional de la vacancia que obliga a los aliados de Dina Boluarte a mostrar su posición en torno a este tema.

"Es evidente que algunos quieren hacer una campaña de "pero sí yo la quería vacar", obvio, vienen elecciones generales (...) el Congreso ha logrado a través de una ley del Congreso destruir toda posibilidad para el Ejecutivo de disolver el Congreso, lo hizo a través de una ley inconstitucional validad por este Tribunal Constitucional y hoy la vacancia es fácil de obtener, basta con que tengas 87 votos para que te liberes del Presidente, en 3 o 4 días te deshaces del Presidente", señaló.

Dina Boluarte. Foto: difusión

Poder Judicial dicta auto de enjuiciamiento contra Susana Villarán

RMP también se refirió a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y sus acusaciones de haber recibido dinero de la empresa Odebrecht Y OAS para su campaña.

"Estas empresas eran contratistas de la Municipalidad y al ser contratistas de la Municipalidad esta entrega de dinero puede tipificarse como un cohecho porque ambas obtuvieron modificaciones sustanciales en sus contratos; por lo tanto, la Fiscalía tiene un caso muy sólido para poder vincular el dinero entregado a los cambios en los contratos que se hicieron a Odebrecht y OAS en perjuicio de la Municipalidad Metropolitana de Lima", dijo.

Susana Villarán. Foto: composiciónLR/difusión

Entrevista a Henry Shimabukuru

-Usted ha comentado que tiene información sobre unos hechos, un testigo que vio a Dina Boluarte en un carro que no era un carro del estado, el 24 de febrero, en el distrito de Asia

Ex trabajadores de inteligencia, patriotas, voluntarios, decidieron ver la posibilidad de detectar donde se encontraba el señor Cerrón, se descubrió que él iba a bajar desde Ayacucho, por Lunahuaná, Cañete y dirigirse hacia Asia, hasta ahí se tenía la información, se tendió un grupo de inteligencia en esa zona, no estábamos detrás ni del cofre, de casualidad cayeron ahí.

-¿Y luego qué pasa?

Bueno, se logra descubrir que extrañamente había un cofre presidencial ahí, pero sin sus custodios (...) nosotros al detectar el cofre decidimos dejar que la mandataria hable a ver si dice la verdad o miente, ya teníamos información meses atrás.

-En marzo, Latina saca la fotografía, ¿usted es el que le da esa fotografía a Latina?

Eso no lo puedo decir (...) cuando recibimos la declaración del chofer porque nosotros pedimos que se investigue a los dos choferes, me llamó la Comisión de Fiscalización, entonces yo le aconsejo que pida la entrevista a ambos.