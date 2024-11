Congresista Alejandro Cavero blinda a Dina Boluarte y se pronuncia en contra de la vacancia: "Hay mucho oportunismo"

El parlamentario Alejandro Cavero, tercer vicepresidente del Congreso de la República, se pronunció en contra de la vacancia a la presidenta Dina Boluarte, pese a crisis de inseguridad, porque considera que no es algo conveniente para la imagen del país y podría agravar la situación en la que nos encontramos a nivel político y social.

"Yo creo que en este momento no es conveniente para el país, me parece irresponsable, me parece sumar a la ola de inestabilidad que se está buscando sembrar. Creo que además las mociones de vacancia son debatidas, discutidas y finalmente votadas, se verá si esas mociones obtienen los votos para pasar a los estadíos correspondientes en el proceso parlamentario", señaló.

Asimismo, dijo que esto para él es un acto de oportunismo político y que personas buscan capitalizar sobre la situación en la que se encuentra el país, lo que le parece muy perjudicial. También hizo un llamado a la responsabilidad política y a dejar figuretismos de lado.

"Hay mucho oportunismo que está buscando pescar a río revuelto, y eso es irresponsable porque suma a la inestabilidad, suma a la conflictividad y el país lo que necesita es paz. En el APEC lo que el país tiene que mostrar es todas las enormes oportunidades y potencialidades que tenemos para atraer inversión", comentó a la prensa.

Alejandro Cavero otorga reconocimiento a cineasta español por película que niega genocidio en América

A finales del año pasado, el congresista Alejandro Cavero se hizo viral en redes al calificar a las películas peruanas de "muy malas" y "que nunca ganan premios". Algo totalmente falso, pues filmes como 'La teta asustada' o 'Wiñaypacha' han sido galardonadas a nivel internacional, y ambas fueron realizadas gracias al apoyo del Estado.

En contraparte, se ha podido ver en la agenda del Congreso de la República que el día 24 de octubre, el congresista Alejandro Cavero tenía programado un evento para las 9:00 de la mañana: reconocer al cineasta José Luis López - Linares por su documental 'Hispanoamérica: canto de vida y esperanza'. La conmemoración se realizó en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

Alejandro Cavero. Foto: OP

Alejandro Cavero minimizó el cine peruano

Al tratar de respaldar el proyecto de ley propuesto por su compañera Adriana Tudela, brindó comentarios polémicos desprestigiando las producciones peruanas. "Hoy en día yo no veo que las películas nacionales hayan ganado nada, Son muy malas".

Algo totalmente falso, pues la lista de películas financiadas por el Estado que han sido premiadas es larga, siendo la más premiada 'Retablo', la cual está grabado completamente en quechua y recibió 25 premios en festivales internacionales.