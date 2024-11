Omar Awapara, secretario general de Transparencia, informó en RPP sobre el elevado número de partidos políticos inscritos para las elecciones generales de 2026. Ante esta situación, destacó la necesidad de implementar mecanismos que mitiguen la fragmentación del voto. En esa misma línea, consideró que los frentes presidenciales podrían ser una solución para reducir dicha fragmentación en el próximo proceso electoral.

"Va a ser una elección imposible si vamos con más de 40 (partidos políticos), más de 30 ya es una locura y estamos ahí. Hay formas de buscar reducir esa fragmentación, una de ellas es precisamente la de los frentes", manifestó en entrevista para RPP.

En ese marco, mencionó que en países como México, la figura de los frentes presidenciales permite a las organizaciones políticas unirse para presentar una única candidatura presidencial, mientras conservan listas independientes de candidatos al Congreso.

"Este es un modelo que hemos observado en México, por ejemplo en la última elección donde salió elegida Claudia Sheinbaum. Ella era de (partido) Morena, de (Andrés Manuel) López Obrador, pero ella era cabeza de un frente donde también estaban el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que no presentaron candidato a la presidencia, pero sí plegaron su lista al Parlamento a la locomotora del Sheinbaum", indicó.

Aumento de partidos políticos, a pesar del intento de reforma política

En conversaciones con La República, Awapara señaló este problema debido a la ausencia de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Hay una reforma incompleta: muchas recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política no se implementaron y al alterar, hay efectos contrarios. Muy importante hubiesen sido las PASO (elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias). No está mal tener 60 partidos: hay países con alto número, pero importa que algunos interesan más. Nuestra proliferación tiene que ver con requisitos más sencillos y que no haya filtro, al no haber las PASO. No habría problema si tuviésemos un elemento reductor en elecciones primarias, que no hay."

"Convive la proliferación de partidos con la ausencia de lazos y raíces de los partidos en la sociedad, lo que nos lleva a una condición democrática en un sentido literal: que cualquiera y eso es un incentivo también para él para un aspirante político tiene chances no muy lejanas a las que tendrían el fujimorismo, César Acuña o el PPC (Partido Popular Cristiano). Hay un incentivo allí negativo, por la fragmentación de la política, a la proliferación y al emprendedurismo político.", añadió con relación a la proliferación de partidos políticos

Medidas que se tomaran para reducir el incremento de partidos políticos en las elecciones

"Pensando en el 2026, proponemos devolverle un elemento reductor en las elecciones primarias, que aún existen: todos los partidos políticos deben pasar por un proceso electoral previo a las elecciones generales. Tienen tres opciones: PASO, que nadie hará; elección por afiliados, que implica movilizar a todos sus militantes; y elección por delegados. Lamentablemente, tienen los incentivos para hacerlo por delegados, donde unos pocos definen la candidatura presidencial. Proponemos que haya una valla en la elección primaria que los precandidatos deban alcanzar para llegar a ser seleccionados candidatos, de modo que sea un proceso competitivo y evidencie la capacidad de movilización de cada partido. De lo contrario, no habrá filtro y todos podrían pasar.", explicó el secretario general de Transparencia.