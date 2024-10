La congresista fujimorista Tania Ramírez García se sumó al proyecto de ley para pasar al retiro “por única y excepcional” a 800 oficiales de la Policía Nacional, iniciativa que han presentado 9 congresistas de Acción Popular, todos investigados por tráfico de influencias y pertenece al grupo Los Niños.

Como ha informado La República, el verdadero propósito de la propuesta de los congresistas acciopopulistas es dar de baja a todos los efectivos policiales que enfrentan procesos disciplinarios en la Inspectoría General de la Policía Nacional, algo que no contempla la Ley de la Carrera Policial. Entre ellos se encuentran oficiales de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), que fueron asignados al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Lo que buscan Los Niños, que ahora cuentan con la adhesión del fujmorismo, es expulsar de la Policía Nacional a los efectivos policiales que los investigaron, intervinieron y allanaron. cuando estaban bajo las órdenes del Eficcop.

Estos congresistas son Elvis Vergara, Wilson Soto, Carlos Alva, Ilich López, Luis Aragón, Hilda Portero , Silvia Monteza, Juan Mori y Pedro Martínez.

El proyecto pretende aprovechar el contexto del actual proceso regular de pases al retiro en el que se encuentra la Policía Nacional.

La congresista Tania Ramírez, en representación de Fuerza Popular, cuya líder Keiko Fujimori y otros dirigentes son juzgados por organización criminal y lavado de activos, y que también fueron objeto de operaciones de la Diviac, ha solicitado aprobar el proyecto de Los Niños.

El 24 de octubre, la legisladora Ramírez dirigió un oficio a la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Adriana Tudela Gutiérrez, solicitando que la secretaría técnica de dicha comisión elabore inmediatamente un pre dictamen del proyecto de Ley 8923-2024, que presentaron Los Niños, para que se ponga a debate esta semana en sesión ordinaria. El argumento fue el incremento de la inseguridad ciudadana y de la criminalidad organizada.

La República repetidas veces buscó la versión de Tania Ramírez, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, en el oficio referido se encuentra el sustento de su iniciativa

“El país vive momentos de incertidumbre ante la ola desbordado de inseguridad ciudadana y criminalidad que viene destruyendo la economía familias y empresarial (…), propiciando un paro generalizado a nivel nacional (…), y algunos representantes del emporio comercial Gamarra han amenazado con realizar un paro tributario como señal de protesta contra las autoridades por su inacción”, señala la congresista fujimorista en el documento.

Pero no se indica cómo esta drástica reducción de personal va a mejorar el combate a la criminalidad.

El entramado

El 13 de septiembre del presente año, bajo el título de “Ley que fortalece la estructura organizacional de la Policial Nacional”, el congresista acciopopulista Elvis Vergara Mendoza, uno de Los Niños investigados por presunto tráfico de influencias, elevó su proyecto ante la Comisión de Defensa Nacional. Solicitó invitar al retiro en forma excepcional y por única vez a oficiales de la PNP, que cuentan con procesos disciplinarios bajo el pretexto de una reestructuración policial.

Elvis Vergara tampoco respondió a las solicitudes de entrevista por parte de La República, para que fundamente la motivación del proyecto.

Sin embargo, la propuesta de Elvis Vergara, ha contado con el apoyo del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y del ministro del Interior, Juan Santiváñez.

Coincidentemente, fueron efectivos de la Diviac los que allanaron la residencia de la mandataria Dina Boluarte, como parte de la investigación de los Rolex y detuvieron al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.

Y fue el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, de la misma unidad policial, quien hizo pública una grabación en la que Juan Santiváñez le aseguró que la mandataria Boluarte lo designó ministro del Interior a cambio de desactivar la Diviac.

La conexión de dinero

La Comisión de Defensa consultó con el Ministerio de Economía y Finanzas si era viable cubrir los costos del pase al retiro de 800 oficiales. El titular del MEF, José Arista Arbildo, respondió que no contaba con presupuesto para pagar los beneficios de los oficiales que pasarán al retiro en “forma excepcional” y observó varios puntos del proyecto de ley de Los Niños:

“a) El pase al retiro de oficiales de la PNP de armas y servicios, que podrían tener proyección en años de servicios reales y efectivos, generaría un gasto imprevisto al Estado al momento de la entrega de la CTS”.

b) No cumple con las reglas de estabilidad presupuestaria reguladas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.

c) El costo estimado de la propuesta normativa respecto a la CTS asciende a S/ 50 ‘458,109.

d) Contraviene con el principio de Equilibrio Presupuestario contemplado en la Constitución Política del Perú”.

Pese a la demoledora respuesta del MEF, sorprendentemente, el ministro del Interior, Juan Santiváñez, remitió a la Comisión de Defensa un informe del Equipo de Asesoramiento en Gestión Administrativa del Estado Mayor de la PNP, en el que se indica que no había problema con el dinero.

De acuerdo con el informe del ministro Santiváñez, dar de baja a los 800 oficiales representaría un gasto presupuestal de S/ 75,396,580, “una cifra viable de atender siempre y cuando se cuente con la certificación presupuestal”, se indica en el informe.

De ese total, S/11,541,064 representa el pago de beneficios de cambio de residencia (15%) y S/ 63,855,486 por concepto de compensación por tiempo de servicios (CTS) (85%)

Rascando la olla

Con el afán de reunir dinero para el pago de beneficios de los oficiales que pasará al retiro en “forma excepcional”, el Comando de la Policía Nacional ha dispuesto que se retiren los saldos de los presupuestos de las unidades ejecutoras con la finalidad de viabilizar el ansiado proyecto de ley impulsada por el congresista Elvis Vergara, informaron fuentes de La República.

Es decir, recurrirán a los fondos de las unidades especializadas y operativas como la Dirección Antidrogas (Dirandro), Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRIN) y de la Séptima Región Policial Lima, entre otras.

Según las fuentes, la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP ha informado que hasta el momento se ha reunido un promedio de S/11,000,000.

“Están chocando con el dinero de los uniformes del personal policial y con la plata de los repuestos asignados para los vehículos que cada día salen a las calles a combatir la delincuencia y el crimen organizado”, criticaron las fuentes policiales.

Testimonios de oficiales de la Policía Nacional cuya identidad se mantiene en reserva, revelaron a este diario que detrás del proyecto de ley impulsada por los congresistas del caso Los Niños, está el ministro del Interior, Juan Santivañez, quien tiene como objetivo deshacerse de los oficiales que son incómodos para él y al ejecutivo, entre los que figuran los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, así como del capitán Junior Izquierdo, conocido como “Culebra”.

En la lista le sigue el comandante PNP Jorge García Caro, los capitanes Gianmarco Dueñas Chávez y Carlos Martínez García, todos de la Diviac y que pertenecieron al Eficcop.

“El examen de ascenso para oficiales estaba programado el primero de octubre y debio concluir ese mismo mes. Sin embargo, sospechosamente, el comandante general de la PNP Víctor Zanabria Angulo, con un memorándum lo aplazó hasta el 15 de noviembre”, comentaron las fuentes.

“El objetivo es que se apruebe si o si el proyecto de ley de “Los Niños” para invitar a los oficiales que no son afines al ministro del interior y a la presidenta Dina Boluarte”, expresó un oficial de la PNP.

Proponen aumento de14% de remuneración

● El proyecto del grupo de los congresistas conocidos como Los Niños contempla que los efectivos dados de baja recibirán un incremento del 14% de su remuneración básica, y si está inscrito en el cuadro

de mérito para el ascenso, tendrá derecho a percibir

como pensión mensual el íntegro de la remuneración pensionable correspondiente a las del grado inmediato superior en situación de actividad.

● Sin embargo, fuentes con conocimiento del sistema pensionario policial, que no procede el aumento del 14% porque no se encuentra regulado.

● Las fuentes policiales indicaron que se trata de un supuesto “regalo” para que los efectivos no se quejen cuando sean dados de baja mediante esta norma.