Congresista Isaac Mita justifica fuga de un año del prófugo Vladimir Cerrón: "Él cuida su vida"

Durante la semana de representación de los congresistas, el parlamentario y presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita Alanoca, fue cuestionado por tener colgado una foto del prófugo Vladimir Cerrón en su despacho. Al respecto, justificó que el cabecilla de Perú Libre lleve más de un año prófugo de la justifica, como consecuencia de una persecución política, lo que habría ocasionado que sea sentenciado a tres años de cárcel por el caso 'Aeródromo Wanka'.

“¿Por qué tendría que sacar? es nuestro líder, es un dirigente nacional. Él no está fugado, él cuida su vida, porque adentro lo pueden liquidar, porque ese es el objetivo”, declaró ante la 'radio RCC' de Tacna.

Asimismo, recalcó que la sentencia contra Cerrón se encuentra en revisión, por lo que espera que pronto su situación legal se revierta. En esa línea, agregó que el hecho que el Ministerio del Interior haya ofrecido medio millón de soles por quien le dé información que ayude a dar con su paradero es un claro ejemplo de "injusticia".

“Si le han puesto un monto por su cabeza, sí o sí lo quieren encerrar y liquidarlo al hombre. Entonces, lo que queremos es que eso se evite”, comentó.

Isaac Mita recibe rechazo en Tacna

Durante su semana de representación, el congresista fue recibido en Tacna con abucheos y reclamos por parte de la población, quienes no dudaron en increparle por las deficiencias de su gestión. Si bien, el legislador se encontraba resguardado por sus trabajadores, quienes impedían que los ciudadanos se le acerquen, si llegó a escuchar los reclamos de la población, pues uno de los ciudadanos traía un megáfono con el cual pidió explicaciones sobre el trabajo que realizó para la región: “¿Qué has hecho por Tacna? Ganas 28 000 soles y no has hecho nada”, se le escucha decir.

Mita permaneció en silencio en todo momento y optó por dirigirse a su auto sin mencionar palabra alguna.

¿Cuál fue el último operativo contra Vladimir Cerrón?

El viernes 18 de octubre, la Policía Nacional del Perú (PNP), junto con la Fiscalía Anticorrupción de Junín, realizó una serie de allanamientos en distintas viviendas de Huancayo en busca de Vladimir Cerrón. Las autoridades consideran que el exgobernador regional podría estar oculto en propiedades de familiares y allegados de su partido. Según información de la Dirección contra la Corrupción, Cerrón habría recibido alojamiento, alimentos y medicamentos de Gómez Barrientos, quien también mantiene una relación sentimental con él.

Además, la madre de Gómez Barrientos, Dolores Graciela Barrientos Adoni, y su padrastro, Raúl Espinoza Ponce, estarían implicados en ayudar a encubrir su paradero. La PNP ha informado que la situación de clandestinidad ha generado en Cerrón problemas de depresión, estrés y claustrofobia.

Por otro lado, las autoridades mantienen una estricta vigilancia en la residencia de Berta Rojas López, madre de Cerrón, ante la posibilidad de su participación en su ocultamiento. La búsqueda de Cerrón continúa mientras las autoridades intensifican los esfuerzos para dar con el líder de Perú Libre.