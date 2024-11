Norma Yarrow: "Tenemos un gabinete que solo se encarga para defender a la presidenta"

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, expresó su descontento contra el Gobierno y el gabinete presidencial dirigido por Gustavo Adrianzén. En ese sentido, resaltó el papel que vienen realizando los ministros en defensa de la presidenta Dina Boluarte por el caso "El Cofre", vehículo presidencial que fue visto en Mikonos, en Asia, donde se realizó un operativo para capturar al prófugo Vladimir Cerrón en febrero de este año. Asimismo, la parlamentaria criticó el maltrato de Boluarte Zegarra a la prensa en su última conferencia de prensa el pasado martes 22 de octubre.

"Tenemos un gabinete que solamente se encarga y está puesto para defender a la presidenta, sobre el tema "El Cofre", hablan sobre el tema que un periodista, de una canal, dicen que la ofendió, y yo creo que no la ofendió en absolutamente nada. Hay libertad de expresión. No la insultó, ha dicho lo que todos los peruanos sentimos: que no hay un Gobierno, que hay un desgobierno, que hay falta de seguridad, que no tenemos un ministro del interior que tenga los pantalones puestos, que viven engañados en una irrealidad", lamentó.

Por otra parte, la parlamentaria dejó un mensaje a un grupo de personas que buscan suspender el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024, que se celebrará del 10 al 16 de noviembre en nuestro país. "Aquellos que tienen ese sueño trasnochados dejemos ahí que sigan con su pataleta", manifestó.

Norma Yarrow habla sobre la inseguridad y paro de transportistas

En otro momento, la parlamentaria Norma Yarrow habló sobre el tema de la inseguridad ciudadana y el paro de transportistas, que se realizó el pasado miércoles 23 de octubre. En ese sentido, instó a que no se minimicen las protestas en contra de las extorsiones, el sicariato y el fastidio a todo nivel que hay en el país. Asimismo, resaltó los gestos del premier Gustavo Adrianzén y lo calificó como alguien que "ya llegó a su límite" y que "solo se dedicó a defender a la presidenta Dina Boluarte".

"Yo respeto muchísimo a las personas que han salido ayer de forma pacífica, que han hecho notar el sentimiento de temor de extorsiones y sicariato y todas la muertes que están habiendo. No se puede minimizar el fastidio, el temor que existe en toda la población", comentó Yarrow.

Congresista Yarrow en contra del ministro de educación

Por otro lado, Norma Yarrow recordó las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, sobre las violaciones que sufren las niñas de Awajún y que este lo calificó como "parte de la cultura". En esa misma línea, la congresista cuestionó sobre la continuidad de Quero y del por qué seguía en el cargo como titular del ministerio de educación.

"Yo le hago una pregunta: ¿Qué pasó cuando este nefasto ministro de educación dijo que las violaciones de las niñas Awajún era una cultura? ¿No le había faltado el respeto a las mujeres y a las niñas? ¿Por qué no lo boto en dos minutos y lo sigue manteniendo ahí que sirve para avivar a la presidenta?", preguntó.