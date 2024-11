Perú no construye centro fronterizo que debió levantar hace 26 años

Han transcurrido 26 años desde que Perú y Ecuador firmaron un tratado de paz que incluye la construcción de tres Centros Binacionales de Atención en Frontera (Cebaf). Estos contribuirían al desarrollo de ambas naciones con un mejor registro del tránsito vehicular y el intercambio de mercadería. Sin embargo, Perú no ha cumplido su parte.

El presidente de la Cámara de Comercio (Camco) de Sullana, Carlos Barba, explica que Perú se comprometió a edificar una de las tres infraestructuras. Esta debía estar ubicada en el distrito de Lancones, provincia de Sullana, región Piura. Perú, hasta la fecha, no se ha colocado ni la primera piedra.

Sin avances

Actualmente, en el lugar solo existe un módulo de Aduanas y Senasa conocido como el puesto de control Alamor, el cual resulta insuficiente para frenar el ingreso de contrabando; además, frena el turismo y las exportaciones.

“El acuerdo de paz fue para desarrollar las fronteras. Principalmente, las provincias de Sullana y Loja, que hacen conexión comercial y turística, porque ambos lugares tienen potencial. Con esto también se podrían controlar las plagas y el contrabando, sería muy beneficioso, pero no hay nada”, afirma Barba en diálogo con La República.

“Tenían que hacerse los tres ejes. Ecuador cumplió con el Cebaf de Huaquillas-Zarumilla, en Tumbes, y con el Cebaf Macará-Suyo, en Ayabaca, pero ¿qué está pasando con el eje 2, que les pertenece a los peruanos? No tenemos nada, estamos fallando como Estado”, enfatiza.

A lo largo de los años, se ha incrementado la preocupación por este incumplimiento. Recientemente, las autoridades fronterizas de ambos países se han reunido para tratar in situ la problemática. Allí se expusieron los diversos beneficios que presentaría el Cebaf faltante. Entre ellos, se encuentra la reducción de costos para los comerciantes.

De acuerdo al vicepresidente de la Cámara de Comercio de Sullana, José Huachillo, el tránsito por Lancones ahorraría 150 kilómetros de viaje. Esto se traduciría en un gasto menor de combustible y en la reducción de 4 a 6 horas de trabajo humano.

En esa línea, el alcalde distrital de Lancones, Jaider Delgado Camacho, resalta la importancia del apoyo del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, quien conoce de cerca el tema porque, en su momento, ocupó el puesto de director ejecutivo del Plan Binacional Perú-Ecuador.

“Nos hace falta ponernos de acuerdo para adjudicar el terreno en beneficio de la población (…) Un proyecto de esta magnitud se tendría que declarar de necesidad pública”, dice.

En esa línea, invoca a las autoridades nacionales a establecer una mesa de diálogo en la capital para buscar una manera de acelerar este proceso.

Preocupación en Ecuador por incumplimiento

Las autoridades ecuatorianas también han expresado su descontento con el retraso de la construcción. Durante la última reunión de acuerdos, el alcalde del cantón Zapotillo, Ramiro Valdivieso, resaltó la importancia del eje 2 (Cebaf Lancones).

“Para Zapotillo, es una obra importantísima. Se firmó el tratado el 26 de octubre de 1999, ya son 26 años, y que pena que no se ha cumplido. Ecuador cumplió lo que tenía que hacer y a Perú le corresponde el eje 2, incluso un tercer eje, pero lastimosamente hemos visto que no tienen ningún avance. No tienen ni el terreno ni los recursos”, declaró a la prensa.