Tras más de 100 días de silencio, la presidenta Dina Boluarte ofreció una conferencia de prensa en la que destacó el anuncio de nuevas medidas en Migraciones, específicamente dirigidas a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país. Boluarte informó que se les exigirá un contrato de trabajo o de alquiler como requisito de entrada, una medida motivada por el aumento de crímenes como el sicariato y la extorsión, atribuibles a bandas criminales organizadas que han comenzado a operar en Perú. Esta medida busca controlar el ingreso de personas y frenar la delincuencia en el país.

"No es que no estemos haciendo nada y ahora haremos un reajuste en Migraciones, les vamos a exigir a cada venezolano que supuestamente trabajan de manera lícita que presenten su contrato de trabajo, que presenten su contrato de alquiler", sentenció.

Asimismo, la presidenta Boluarte se comprometió a hacer un seguimiento financiero para saber de dónde está saliendo ese dinero. Además, envió un mensaje a las personas que alquilan cuartos a los extranjeros provenientes de Venezuela y comunicó que trabajarían en conjunto con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) "para poder controlar a los que alquilan y a los que no demuestran de dónde vienen sus ingresos"

"Vamos a hacer un seguimiento en el sistema financiero, a las divisas o remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde generan esos ingresos y aquel que no responda de dónde sale el dinero, ahí le vamos a caer".

Gobierno oficializa que establecimientos de hospedaje y arrendamiento exijan documentación a extranjeros

El Gobierno de Dina Boluarte publicó el Decreto Supremo Nº 011-2024-IN en el diario El Peruano que obliga a establecimientos de hospedaje y arrendamiento solicitar documentos de identidad o de viaje a personas extranjeras que busquen hospedarse o arrendar inmuebles. Según el documento, es obligación de los establecimientos de hospedaje cumplir con las siguientes disposiciones:

Exigir la presentación de los documentos de viaje o identidad según corresponda para acreditar la identidad de la persona extranjera que solicita el servicio de hospedaje.

Inscribir en el Registro de Huéspedes a la persona extranjera, consignando, además de la información regulada por la autoridad competente, el tipo y número de documento de viaje o identidad.

Permitir a MIGRACIONES el acceso a la información del Registro de Huéspedes de personas extranjeras para que efectúe labores de fiscalización y verificación migratorias.

Trasmitir a MIGRACIONES, al momento del registro, a través de la plataforma u otros medios, la nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, nombres y apellidos completos del huésped extranjero, así como, fecha de ingreso y probable salida del hospedaje; y, tipo y número de documento de identidad o de viaje.

En cuanto a los arrendadores, el decreto supremo también establece normas que deben seguir de manera obligatoria:

El arrendador debe exigir la presentación de los documentos de viaje o identidad según corresponda para acreditar la identidad con quien suscriba contrato de arrendamiento y de otros extranjeros que habiten y formen parte del grupo arrendador en el mismo inmueble.

Es obligación de los arrendadores acatar las disposiciones técnicas sobre los medios que disponga MIGRACIONES para el traslado de información.

Asimismo, la norma establece multas para las personas jurídicas que no cumplan con las disposiciones, que van desde 1 Unidad impositiva tributaria (UIT) hasta 2 (UIT)

Norma publica en el diario El Peruano

Empresas privadas contrataron más de 74 mil extranjeros hasta 2023

Según las datos emitidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), hasta diciembre del 2023, las empresas privadas formalizaron a 74.414 ciudadanos extranjeros como sus colaboradores. Cabe recordar, que según el artículo 4 de la "Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros", una empresa solo puede tener como límite un 20% de personas de otra nacionalidad dentro de su personal.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que 1,354.891 personas que viven más de 12 meses en el Perú, incluyendo niños y adultos mayores, son extranjeros. Es decir, 5.5% de la población extranjera accedió a un empleo formal en el sector privado en el año 2023.

Presidenta Boluarte sigue respaldando a ministro Juan Santiváñez pese a sus errores

Dina Boluarte dio su respaldo al actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez; en ese sentido, negó que fuera a renunciar o ser cambiado de su puesto, a pesar del aumento de crímenes por sicariato y extorsión que no han disminuido en el país y del error con la equivocada detención del supuesto número dos al mando de Sendero Luminoso, tema por el que aún no se ha pronunciado.

"En el caso particular del ministro del Interior, asumir un ministerio no es un trabajo administrativo, es más complejo y hay que darle el tiempo a los ministros y a los funcionarios para que puedan mostrar resultados, las cifras hablan por cuenta propia de cuántos capturados, de cuántas bandas desarticuladas, tenemos que darle la oportunidad a que den mayores resultados. El cambio genera desestabilización de la gestión pública, los que conocen de gestión pública saben de lo que estoy hablando", respondió.

Dina Boluarte brindó una conferencia de prensa luego de más de 100 días de silencio. Foto: Presidencia

Dina Boluarte niega encubrir a algún prófugo de la justicia

En otro momento de la conferencia de prensa y con sus prepotentes respuestas a la prensa, Boluarte se negó a responder sobre a quién fue a visitar durante su estancia en el condominio Mikonos por ser un tema "personal".

"Le quiero decir a la población peruana, el 'cofre', la única persona que usa el 'cofre' es la presidenta de la República, y no va a encubrir a ningún prófugo llame como se llame, esa es mi verdad frente al Perú, frente a nuestros hermanos de la patria, no protejo a ningún prófugo y más bien quienes los estén escondiendo que lo entreguen porque serán cómplices de no responder a la justicia", mencionó.