El Congreso de la República a través de un documento solicitó al Tribunal Constitucional la nulidad del acto de votación de demanda competencial contra el Poder Judicial, pese a que el Presidente del Congreso, Eduardo Salhuana dijo que respetarían la decisión. Cabe recordar que el TC había rechazó este viernes una demanda de competencias que presentó el Congreso contra el Poder Judicial para que se ordene a que no se pronuncie sobre las actividades que el legislativo considera que no son de competencia.

"Al amparo de lo expresamente establecido en el artículo 119 del Nuevo Código Procesal Constitucional 1 , solícito a su digna Presidencia disponga la nulidad del acto de votación de la presente causa realizado el día 18 de octubre del presente año, al haberse realizado sin contar con el quorum señalado en el artículo 5 de la Ley 28301, “Ley Orgánica del Tribunal Constitucional", se lee en el petitorio del documento.

Documento que solicita la nulidad de la votación. Foto: captura

El Presidente del Congreso se comprometió a acatar el fallo del Tribunal Constitucional

Eduardo Salhuana dijo que las decisiones del TC deben ser respetadas debido a que es el organismo máximo intérprete de la Constitución. Asimismo, sostuvo que el problema raíz es poder definir cuáles son las competencias exclusivas del Congreso en ámbitos que se han visto limitados por decisiones judiciales como medidas cautelares o acciones de amparo.

"El Congreso respeta las decisiones de los organismos competentes. En este caso, el Tribunal Constitucional, por mandato de la carta política vigente, es el máximo intérprete de la Constitución. Nosotros hemos planteado una demanda competencial y si ella resuelve, declarando infundada o fundada, nosotros tenemos que respetar. Eso es lo que corresponde en un Estado de derecho", sostuvo en esa oportunidad.

Eduardo Salhuana, Presidente del Congreso. Foto: Congreso

Cuatro magistrados votaron en contra de la demanda competencial

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda competencia que el Congreso había presentado contra el Poder Judicial luego de que esta última institución restituyera a Inés Tello y Aldo Vásquez. Los magistrados Hernández Chávez, Morales Saravia y Gutiérrez Ticse abandonaron el debate al no lograr imponer una ponencia a favor del Congreso, mientras que los magistrados Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich se pronunciaron a favor del Poder Judicial.

Al no alcanzarse los votos mínimos de cinco, para declarar fundada una demanda competencial, esta fue rechazada. Con la ley aprobada en el Congreso, que disminuye a cuatro votos, habría sentencia en contra; sin embargo, la norma aún no entra en vigencia, pues faltaría ser remitida al Ejecutivo y, en caso de que no sea observada, promulgada.