Congreso pierde demanda competencial contra el PJ por inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda competencia que el Congreso había presentado contra el Poder Judicial luego de que esta última institución restituyera a Inés Tello y Aldo Vásquez. Los magistrados Hernández Chávez, Morales Saravia y Gutiérrez Ticse abandonaron el debate al no lograr imponer una ponencia a favor del Congreso, mientras que los magistrados Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich se pronunciaron a favor del Poder Judicial.

Al no alcanzarse los votos mínimos de cinco, para declarar fundada una demanda competencial, esta fue rechazada. Con la ley aprobada en el Congreso, que disminuye a cuatro votos, habría sentencia en contra; sin embargo la norma aún no entra en vigencia pues faltaría ser remitida al Ejecutivo y, en caso de que no sea observada, promulgada.

Pronunciamiento del TC. Foto: X

El constitucionalista Omar Cairo calificó la decisión del TC como "reconfortante". "El máximo órgano de justicia constitucional del país ha demostrado independencia y una completa lejanía con la lamentable modificación del Código Procesal Constitucional realizada por el Congreso. El fracaso del prolongado intento parlamentario de arrebatar sus cargos a Inés Tello y a Aldo Vásquez es una muestra de que la recuperación de la institucionalidad en el Perú sigue siendo posible”, expresó.

Congresó aprobó modificaciones al Código Procesal Constitucional

En un obvio golpe contra la Junta Nacional de Justicia, el Congreso aprobó en segunda votación las modificaciones al Código Procesal Constitucional (CPC) que incluyen la reducción del número de votos necesarios para declarar fundada una demanda competencial, pasando de cinco a cuatro. También se estableció que los jueces solo podrán basar sus decisiones en sentencias de cortes internacionales cuando el Estado peruano haya sido parte directa.

Además, las demandas contra el Congreso en temas de designación de altos funcionarios públicos, vacancia presidencial o acusaciones constitucionales seguirán un procedimiento especial que no permite medidas cautelares ni ejecución inmediata de sentencias.

La iniciativa fue propuesta por la Comisión de Constitución y Reglamento que es liderada por el fujimorista Fernando Rospigliosi. Con la idea de que estas modificaciones buscarían "fortalecer los fines de los procesos constitucionales" se aprobó el proyecto en Junta de Portavoces el 17 de septiembre. Sin embargo, este cambio solo favorrecería al Parlamento en la obtención de medidas cautelares y en la resolución de posibles demandas competenciales, al reducir el número de votos necesarios en el TC para su aprobación.

Gutiérrez Ticse sobre comunicado del TC: "Es una falsedad"

Gustavo Gutiérrez Ticse, integrante del Tribunal Constitucional, fue uno de los tres magistrados que se levantaron de la sesión. "Me parece lamentable. No solamente está plagado de inexactitudes, sino que es una falsedad. En ningún momento se sometió a votación esa ponencia. Esto resulta grave y, por eso, voy a pedir al relator que me envié copia del zoom en el que se demostrará que en ningún momento se sometió a votación", declaró en Canal N.

"A las 10 inició la sesión y a las 12 había un ánimo de querer resolver esto en el día. El magistrado Hernández dijo que él cedía la ponencia porque ninguno de los magistrados teníamos una coherencia absoluta en la su ponencia. Yo mismo le pregunté a la señora Pacheco, sobre si iba a votar en contra o a favor. Fue así que él se levanta de la sesión y se retira", agregó.