Juan Santiváñez minimiza asesinato de profesor en pleno estado de emergencia: "No significa que no esté dando resultados"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, minimizó el asesinato de un profesor dentro del colegio Julio César Tello, ubicado en Ate, y aseguró que, a pesar de este crimen, su cartera sí tiene resultados en torno a la reducción de la inseguridad ciudadana.

Tal declaración se dio cuando fue consultado por la prensa acerca del crimen del docente de comunicación social, identificado como Julio Pacheco Pimentel . "Como notificó el Poder Judicial, (el sicario) ingresó al colegio, preguntó por el profesor al cual han victimado. Estamos en un proceso de investigación. Yo estoy yendo justamente para allá. Estoy yendo para coordinar con el ministro de Educación que ya está allá también", dijo.

Al escuchar esto, los reporteros le recordaron que el asesinato se ha desarrollado en pleno estado de emergencia en Lima. En respuesta el titular del Mininter se dedicó a enumerar la serie de operativos que han realizado y dijo que la muerte del referido maestro no es un indicador de falencias en su sector.

PUEDES VER:Jefe de gabinete de asesores de Juan José Santivañez renunció a su cargo en el Ministerio del Interior

"(¿Dónde está el estado de emergencia?)He estado acá en la sesión y acabo de tomar conocimiento del hecho y vamos a esperar justamente los resultados de la investigación. Nosotros en el estado de emergencia estamos operando y estamos haciendo cosas. El día de ayer se han desarrollado operativos donde, durante el fin de semana, hubo más de mil detenidos. No solamente eso. También, hemos ingresado a los penales del país, hemos capturado más de tres organizaciones criminales. Entonces, no podemos decir que por un hecho que ha acontecido ahora no existen más resultados. Definitivamente hay que investigarlo porque ha ocurrido, como usted dice, en un estado de emergencia", dijo.

"No significa, en lo absoluto, que no estemos teniendo ningún tipo de resultados", reiteró y se retiró.

Padres de escolares piden atención de Dina Boluarte

Mientras eso, en el colegio Julio César Tello, los padres de familia exigían la atención del Estado, "Lo que queremos es justicia, ¿mañana quién será?, ¿mi hija? Estamos dentro de un colegio, en estado de emergencia, ¿dónde está la policía, los serenos? (…) ¿Qué hace la presidenta?, está sentada sin hacer nada", comentó una madre de familia.

Además, las familias del colegio han solicitado que el ministro del Interior, Juan Santiváñez, sea destituido, al igual que al alcalde y la presidenta Dina Boluarte, arengando la frase "fuera Dina".

Además, como medida de protesta, las madres de los estudiantes indican que no enviarán a sus menores al colegio hasta que se resuelva la violencia dentro de la ciudad.

Exteriores del colegio donde se produjo el crimen. Foto: La República

"¿Esto quiere Dina?, ¿esto es lo que quiere su Gobierno?, ¿ahora quién enseñará a estos pequeños?", comenta otra madre de familia.

Referente al titular del Minedu, Morgan Quero, los padres de familiar indicaron que "solo viene por las fotos", por lo que fue abucheado en la puerta de la institución.

Por su lado, el ministro de Educación solo indicó que colocaría serenazgos en la zona y que brindará ayuda psicológica.