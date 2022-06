Abogado de Juan Silva asegura que exministro no se ha fugado y que está a “buen recaudo”

Tras la orden de detención preliminar establecida por el Poder Judicial contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, su abogado señaló que su defendido no se ha fugado y que ha determinado “mantenerse a buen recaudo”.

En conversación con RPP, Alfredo Yalán aseguró que el extitular del MTC está en el Perú; asimismo, cuestionó la decisión del Ministerio Público al manifestar que ya tenían una citación programada para el próximo viernes 10 de junio.

“El día viernes nos han citado recién para dejar la muestra de voz y el Ministerio Público ya se adelanta a pedir la detención preliminar. Dónde está que se han desvanecido los cargos imputados a mi cliente si recién va a dejar la muestra de voz y para eso nos han citado de la Fiscalía Provincial la doctora (Karla) Zecenarro”, enfatizó.

Según la defensa del exministro, su cliente ha apoyado a “descubrir la verdad en caso Tarata III”. “A buen recaudo significa que mi cliente está en el Perú, no se ha fugado y no tiene por qué fugarse. No se nos ha notificado oficialmente (una orden de detención)”, refirió.

Cabe indicar que Migraciones aseveró que Juan Silva no registra salida por ninguno de los puestos de control fronterizo y que su restricción se encuentra debidamente inscrita. Asimismo, que desde la semana pasada tenía registrada la alerta informativa contra el exministro.