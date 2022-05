Destituciones y renuncias en el Midagri por compra de fertilizantes

La adquisición de emergencia de fertilizantes químicos para evitar la pérdida de la campaña agrícola del periodo 2022-2023 ha generado una crisis en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)

Las diferencias entre el titular del Midagri, Óscar Zea Choquechambi, y el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Rómulo Antúnez Antúnez, causó la destitución de este último el sábado 30 de abril, entre gritos y portazos, de acuerdo con fuentes del ministerio.

Otra decena de altos funcionarios del Midagri también fueron apartados de sus puestos o renunciaron por discrepar respecto a la manera en el que el Ejecutivo pretende resolver la carencia de los fertilizantes, que si no se resuelve antes del inicio de la campaña que arranca en agosto, dañaría a un promedio de 500.000 agricultores.

De acuerdo a fuentes de La República en el Midagri, el exviceministro Rómulo Antúnez expresó al ministro Antúnez su discrepancia por la atribución que se tomó el secretario general del ministerio, Paul Jaimes Blanco, para negociar directamente con Bolivia la compra de fertilizantes.

Se estima que se requieren al menos 200.000 toneladas de fertilizantes químicos para salvar la próxima campaña agrícola.

Antúnez afirmaba que Jaimes no estaba facultado legalmente para participar de las negociaciones. Además, consideraba que el fertilizante boliviano no era la mejor opción.

Entrevistado por este diario, el exviceministro Rómulo Antúnez confirmó el enfrentamiento que se produjo en el Midagri por el manejo de la crisis de los fertilizantes, lo que motivó la salida y renuncia de por lo menos una docena de funcionarios, entre ellos él mismo.

“Hemos salido un grupo grande. El jefe de gabinete de asesores (Javier Bobadilla Leiva), varios asesores de ministro, un grupo muy grande de directores generales, y yo mismo”, reveló Rómulo Antúnez”.

“La salida se debe a la ruptura y discrepancia, una grave intromisión, e inclusive usurpación de muchas funciones, por parte del secretario general (Paul Jaimes Blanco) y que el ministro (Óscar Zea) no quiere asumir. Y, efectivamente, lo que ha causado esta situación es la negociación de la compra de los fertilizantes, ya que el secretario general (Paul Jaimes Blanco) ha asumido toda la negociación sin opinión técnica. Entonces, con muchas irregularidades, se ha concentrado en la Secretaría General con decisiones políticas que les corresponde a instancias técnicas. Y para facilitar su actuación ha cambiado a varios directores. Así que va a haber un gran problema en el futuro”, precisó el exviceministro.

De acuerdo con la versión de Rómulo Antúnez, el Midagri ha aceptado que la bolsa de urea boliviana puesta en Puno tenga un costo de 180 soles

“Sin embargo, proveedores chinos y venezolanos ofrecen de 138 o 150 soles cada bolsa puesta en el Callao, de igual o mejor calidad de urea. Eso ha sido la discrepancia principal, por el manejo bastante irregular”, indicó el exviceministro Antúnez.

El Midagri ha propuesto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un proyecto de decreto de urgencia para que el Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas) otorgue 974.2 millones de soles a los productores agrarios con la finalidad de adquirir fertilizantes. Ese es el monto que está en juego.

El secretario general del Midagri, Paul Jaimes Blanco, confirmó a La República que existe una oferta de Bolivia. Aunque no descartó las propuestas de otros países.

“Lo que tenemos son conversaciones con la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que ha dicho claramente que tiene 5.000 toneladas disponibles, no comprometidas. Pero lo que se necesita son 250.000 toneladas. Por eso se requieren 200.000 toneladas de fertilizantes químicos. se está evaluando comprarles a otros países, como Estados Unidos, Marruecos, Venezuela, Taiwán, China, hasta llegar a la cantidad que se requiere. ¿Por qué tiene que ser disponible? Porque el stock tiene que ser de entrega inmediata. No nos sirve comprar a quienes ofrecen entregar el producto en 4 u 8 meses”, arguyó Jaimes.

El secretario general del Midagri reconoció que se presentaron diferencias entre funcionarios por el tema de los fertilizantes, pero negó actuar por su cuenta. Dijo que tenía el respaldo del titular del despacho, Óscar Zea.

“Soy el secretario general y actúo conforme el manual de funciones, que son competencias como las de un gerente general. La política del sector y la ejecución de la misma corresponde al titular del sector. Lo que dice ese señor (el exviceministro Antúnez) quizá se deba a que el ministro decidió no renovarle la confianza”, afirmó.

Sin embargo, el expresidente Ejecutivo del Organismo Público Ejecutor Sierra y Selva Exportadora José Ezeta Carpio también se refirió a la actuación del secretario general, Paul Jaimes.

“Discrepo de la forma de gestión del secretario general, totalmente. Él es el gerente administrativo del sector, pero he sido testigo que sus decisiones se han extendido a las áreas de operaciones. Es una persona que en mi opinión ha estado interfiriendo mucho en las áreas de los viceministerios. En el caso de Sierra Exportadora, el secretario general ‘sugirió’ que incorporemos a tres personas, y no le hemos dado trámite a ese pedido. Eso ha sido previo a mi renuncia. Quiero pensar que no es una venganza. Algunas personas no cumplían con los requisitos”, declaró Ezeta.

Razzia de funcionarios en el Midagri