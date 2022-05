Congreso aprobó interpelar al jefe de la PCM y a 3 ministros

El Pleno del Parlamento aprobó ayer, por mayoría, nuevas medidas en contra del Poder Ejecutivo, esta vez con interpelaciones al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y a tres miembros de su gabinete.

La congresista Flor Pablo sustentó la moción en contra del presidente del Consejo de Ministros a raíz de la promulgación del decreto supremo del Gobierno que declaró inmovilización social obligatoria el 5 de abril en Lima y Callao, en el marco de las protestas sociales que se realizaban en esa fecha a nivel nacional.

“Lo que hace el premier Aníbal Torres es limitar libertades y derechos”, dijo Pablo luego de señalar que hasta la fecha su despacho no obtiene respuesta a la solicitud de información que hizo a la Presidencia del Consejo de Ministros.

El actual líder de la PCM, Aníbal Torres, ha sido uno de las personas del Gobierno que más incomodidad ha causado a la oposición por sus declaraciones. Foto: Luis Álvarez/La República

En la sesión plenaria, los legisladores también decidieron interpelar a Alfonso Chávarry, ministro del Interior, por la actuación de la Policía Nacional durante las protestas por el paro de transportistas en abril, tras las que se reportaron fallecidos.

La misma medida se dio en contra del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, por irregularidades identificadas en su sector que representarían presuntos actos de corrupción.

Betssy Chávez, congresista de Perú Democrático y titular del Ministerio de Trabajo, también será interpelada al aprobarse la moción en su contra, por haber declarado procedente la huelga de controladores aéreos y la propuesta de adscripción de Servir a su cartera.

Chávarry fue citado para las 10:00 a.m. del 11 de mayo. Torres, Palacios y Chávez al día siguiente a las 10 a.m., 3 p.m. y 6:30 p.m., respectivamente.

Conocido el resultado, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, cuestionó la decisión tomada por la mayoría de los legisladores.

“Lo que estamos viendo acá es un cargamontón, y eso no es justo. Así no podemos vivir, así no podemos estar. Yo les digo que aquí se está echando la culpa a los ministros por problemas heredados... Acá no estamos cumpliendo nuestro rol como debe ser”, dijo el hermano del secretario general del partido que llevó al Gobierno al profesor Pedro Castillo.

PUEDES VER: Proponen que Pedro Castillo nombre ministros en un plazo de 24 horas en caso de censura o renuncia

Sobre recorte de mandato

Más temprano, la legisladora Susel Paredes presentó ante la mesa de partes el proyecto de ley n° 1918, que propone una reforma constitucional que adelanta las elecciones generales, planteando como conclusión del mandato del presidente Pedro Castillo y de la vicepresidenta Dina Boluarte el 28 de julio de 2023, y de los congresistas el 26 del mismo mes.

En sus fundamentos señaló que el Gobierno y Congreso han generado una desconfianza general. El primero, por “sus evidentes errores y desatinos de gestión”, y el segundo “por preponderar una injustificada agenda golpista y vacadora”.

La iniciativa fue recogida de la propuesta de Pasión Dávila, de Perú Libre, quien la presentó el 28 de abril, pero fue retirada un día después por su vocero Waldemar Cerrón. Paredes informó a La República que al cierre de esta nota ninguno de sus colegas le había comentado que suscribiría el proyecto, por lo que estaba enviando un oficio a cada uno para informarles e invitarlos a adherirse. “Ya responderán por escrito. Yo informaré diariamente”, sostuvo.

Otro proyecto que espera pasar a comisión es el de Digna Calle, de Podemos Perú. Fue presentado el 28 de abril e incluye al Parlamento Andino.

Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, evitó opinar sobre las propuestas y defendió su trabajo. “Creo que muchos congresistas hemos hecho nuestro trabajo, hemos estado al frente tratando de cuidar el Estado de derecho. Soy una persona institucionalista”, declaró en Canal N.

Agregó que estas deberán llegar al grupo de trabajo que lidera y ser analizadas. “No es que consideremos que nosotros tenemos la bola de cristal o seamos maravillosos en nuestros análisis. Escuchamos la opinión de los constitucionalistas y nos nutrimos de ellas”, dijo Juárez.

Pleno. Con pocos matices, mayoría apoyó interpelaciones. Foto: difusión

Fuentes del Congreso sostienen que existen presiones para agendar el tema pronto, pero también para encarpetarlo.

Iniciativa encarpetada desde marzo

La congresista y también ministra de Trabajo, Betssy Chávez, presentó el 22 de marzo una iniciativa de reforma constitucional para que se adelanten las elecciones generales en caso de vacancia o renuncia del presidente de la República.

Esta iniciativa plantea que, si el jefe del Estado deja el cargo, el vicepresidente debe convocar de inmediato a los comicios para un nuevo gobierno.

La propuesta tiene las firmas de los miembros de su bancada Perú Democrático y desde el 28 de marzo se encuentra pendiente en la Comisión de Constitución.

Reacciones

Sigrid Bazán, Juntos por el Perú

“El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, deberá responder por los trágicos hechos ocurridos durante el paro agrario y de transportistas. Cada muerte debe ser investigada”.

Susel Paredes, Partido Morado