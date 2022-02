Perú expresa su consternación por la muerte del preso político nicaragüense Hugo Torres

Perú respaldó la declaración presentada este viernes 18 de febrero, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que expresa consternación por la muerte del preso político nicaragüense Hugo Torres el último 12 de febrero. En ese sentido, reiteró el llamado para la liberación de presos políticos en el país centroamericano.

La declaración fue presentada, además del Perú, por Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Bianca Jagger, defensora de los derechos humanos en Nicaragua, señaló la necesidad de que los Estados miembros de la OEA “trasmitan al régimen de Ortega y Murillo que la región rechaza su actuación dictatorial, sus crímenes de lesa humanidad, sus graves violaciones a los derechos humanos y sus transgresiones a los principios de la Carta Democrática Interamericana”.

El representante permanente del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, resaltó que el Gobierno peruano haya demostrado tener compromiso con democracia en Nicaragua. Asimismo, enfatizó que Perú está presto a contribuir con una solución sostenible de la crisis política de Nicaragua.

En ese sentido, Forsyth remarcó que “los derechos humanos no tienen ideología” y que lo relevante es que los Gobiernos promuevan la protección y desarrollo.