Audio revela que Alva se queja de nota de TV y hace advertencia sobre Cerrón

La presidenta del Congreso y congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, fue captada en audio reclamando acerca de un reportaje que sacó el canal ATV sobre el impase que ocurrió entre ella y la alcadesa de Ocoña, Marilú Gonzales, durante una reunión de autoridades ediles que se desarrollaba en el Parlamento.

Así, cuestionó la difusión de la nota luego de que ella había dado una entrevista al dominical de la casa televisiva en cuestión. Además, advirtió que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, podría cerrar el canal 9.

“Se van a quedar sin medio de comunicación, porque he hablado con expertos y no hay duda que el tema de Cerrón ya está. ¡Y Vertiz! no lo puedo creer que el domingo le he dado a Vertiz antes que a Cuarto Poder, me he peleado incluso porque me he ido a canal 9 y resulta que me están atacando. en vez de decir esto ya pasó y no poner nada. Pues la verdad que muy mal”, dijo en un audio difundido por Hildebrandt en sus trece.

En esa línea, María del Carmen refirió a su interlocutor que le había dado “la primicia” a la conductora del dominical Día D y explicó que ella conocía a la burgomaestre Marilú Gonzales, quien según mencionó en el audio, se dispensó por lo ocurrido.

“Yo le di a Pamela la primicia. Yo soy directa, yo no voy a ser como otros que aguantan que les digan de todo y yo me hago la loca. Yo la paré (a la alcaldesa), ella se bajó (...) me pide disculpas”, manifestó.