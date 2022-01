Investigarán los hechos vinculados al presidente

Si bien la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió suspender la investigación al presidente Pedro Castillo, esto no significa que no se haga nada. Ávalos y las fiscales provinciales Karla Zecenarro y Norah Córdova están y continuarán investigando los hechos y recogerán todas las evidencias urgentes.

La decisión de no investigar al presidente de la República mientras ejerza el cargo no implica que no se investiguen los hechos, ni que no se recojan testimonios, documentos y otras evidencias, explicó el fiscal supremo adjunto Ramiro González, en diálogo con La República.

Gonzáles es el coordinador del área de denuncias constitucionales y enriquecimiento ilícito del despacho de la fiscal de la Nación. Precisó que las dos investigaciones abiertas y suspendidas a Castillo se refieren a tres hechos: 1) las presuntas irregularidades en los ascensos militares; 2) las reuniones con Karelim López que habrían generado los contratos de Provías Descentralizado con el consorcio Puente Tarata III y; 3) el contrato de Petroperú para la compra de biodiésel a la empresa de Samir Abudayeh.

Pues bien, el tema de los ascensos seguirá siendo investigado por la fiscal de la Nación, a fin de establecer la participación del exministro de Defensa Walter Ayala y el exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco.

En tanto, la fiscal Karla Zecenarro investiga a Karelim López, Bruno Pacheco y otros para aclarar si las seis visitas de la lobista a Palacio de Gobierno y a la casa del pasaje Sarratea tienen relación con la decisión de Provías Descentralizado de otorgar la licitación para la construcción de un puente al consorcio Puente Tarata III integrado por las empresas Tableros y Puentes, H.B Estructuras Metálicas y Termirex.

Las evidencias y pruebas recogidas en las tres investigaciones se irán agregando a la carpeta suspendida del presidente Pedro Castillo. Foto: Composición Fabrizio Oviedo/GLR

Luego, la fiscal Norah Cordova investiga a López, al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, al empresario Samir Abudayeh y otros para aclarar si las visitas que realizaron a Palacio de Gobierno tienen relación con la decisión de la petrolera estatal de comprar biodiésel a Heavel Petroleum Operators.

Todas las evidencias y pruebas que se recojan en estas tres investigaciones se irán agregando a la carpeta suspendida del presidente Castillo, hasta que llegue el momento de investigarlo.

De tal manera que, cuando concluya su mandato, casi todo estará hecho. El fiscal supremo explicó que esto es lo que pasó en el caso del expresidente Martín Vizcarra. En una decisión histórica, el 9 de octubre del 2020, Ávalos abrió investigación a Vizcarra por el caso Swing y también la suspendió hasta que termine su mandato, pero continuaron las diligencias sobre la ministra de Cultura.

Luego de que Vizcarra fue vacado, se activó la investigación y en mayo del 2021 se presentó la denuncia constitucional ante el Congreso, pues ya se habían recogido todas las evidencias.

“Los abogados penalistas se equivocan”

Desde la Constitución de 1860 se estableció que un presidente goza de inmunidad casi absoluta mientras ejerce el cargo. Por eso, en 40 años de existencia del Ministerio Público nunca se investigó a un presidente.

El fiscal Ramiro González señala que los abogados penalistas se equivocan al opinar de este caso, pues la Constitución prevé un procedimiento especial al investigar a un presidente.

En un proceso a un ciudadano común se investiga para acusar e ir a juicio, mientras que en un proceso al presidente se investiga para presentar la denuncia constitucional ante el Congreso y eso está prohibido. No se puede denunciar al presidente.

Resolución

La resolución de la Fiscalía precisa los hechos por los que se investigará al presidente Pedro Castillo.