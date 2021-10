RMP: Usted va a tener que pagar más impuestos, esa es la gran idea del señor Francke

El Ejecutivo, mediante una carta enviada por la primera ministra Mirtha Vásquez y el jefe de Estado, Pedro Castillo, solicitó al Congreso de la República facultades para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y reactivación económica. Rosa María Palacios advirtió que el pedido es tributariamente un riesgo.

La letrada sostuvo que el Gobierno no debería buscar poner más impuestos a las empresas y personas naturales, sobre todo, después de un año de recesión económica por la COVID-19.

“El señor Francke quiere modificar las tasas del IGV, del impuesto a la renta y del impuesto predial. En particular, modificar la tasa del impuesto a la renta en primera categoría, las rentas de los alquileres. Usted que con mucho esfuerzo compró, tiene o recibió un pequeño inmueble y paga su 5% todos los meses al Estado peruano va a tener que pagar más impuestos, esa es la gran idea del señor Francke”, explicó.

Asimismo, precisó que la medida también afectaría a los trabajadores independientes y dependientes del sector formal.

“Todos tenemos que pagar más, ¿para hacer qué?, no estamos muy seguros. No es que el Estado peruano no tengan ingresos, es que no lo sabe gestionar (...) Lo único que va a hacer es poner sobre nuestras espaldas mayores obligaciones tributarias en un momento de crisis. No vengas a cogotear a los que pagamos impuestos de esta forma. Es un mazazo a las personas naturales lo que está pidiendo el señor Francke”, indicó.

Inmediatamente, algunos legisladores se mostraron en contra del pedido. Por ejemplo, Rosangella Barbaran, congresista de Fuerza Popular, y Carlos Anderson, parlamentario de Podemos Perú, quien ha dicho que se opondrá a que el gabinete Vásquez tenga facultades legislativas en materia tributaria.

Recordó que el Parlamento ya ha otorgado facultades al Ejecutivo en quinquenios pasados; sin embargo, advirtió que el pueblo peruano no está representado porque el Gobierno ha mostrado abiertamente sus deseos por estatizar empresas.

Para RMP, este pedido debe ser rechazado unánimemente por la institución liderada por María del Carmen Alva. Invocó al titular del MEF a dejar de otorgar bonos a la ciudadanía.

“La gente quiere trabajo, no repartan subsidios cuando la gente lo que quiere es trabajar y si quiere reactivar la economía, no nos reviente con este mazazo de impuestos que quiere poner”, criticó.