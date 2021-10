Elmer Cáceres Llica: reparto de terrenos, sobornos y cupos de trabajo a cambio de blindaje

Elizabeth Huanca

El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, inició sin mayoría su gestión en el Consejo Regional. De los 14 consejeros que conforman el órgano legislativo y fiscalizador de la región, solo cuatro fueron electos de Unidos por el Gran Cambio, agrupación que llevó al poder a la autoridad regional. Los demás eran de partidos opositores.

Al cabo de su primer año de gobierno, Cáceres se ganó a los consejeros de los otros partidos con una serie de dádivas: cupos de trabajo, reparto de terrenos y sobornos derivados de entrega de obras. Según titular de la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, Arturo Valencia Paiva, estos legisladores, cuya misión es fiscalizar al gobernador, habrían blindado hechos de corrupción en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Este grupo y otros funcionarios formarían parte de la organización criminal “Los hijos del Cóndor”.

Hecho crucial

Los hechos fueron revelados por una testigo protegida a quien se denominó: Samanta Miranda. Esta denunció a la presunta mafia ante el Departamento de Investigación de Delitos Contra la Administración Pública- DIRCOCOR PNP, el 24 de octubre de 2019.

Ese año, la gerencia de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) la ocupaba Marcelo Córdoba, amigo personal del gobernador.

Córdoba era cuestionado por graves actos de corrupción. El Consejo Regional debía interpelarlo, esta se llevó a cabo el 22 de octubre de 2019. A través de un audio al que tuvo acceso La República, se evidenciaría que el funcionario negoció el voto de consejeros aliados. Con la venia del gobernador, ofreció terrenos para que estos lo salven de la interpelación.

El audio, en el que conversa con la consejera por Camaná, Chriss Díaz, le dice: “No quiero que te abstengas, nada (…). Yo quiero tu voto”. Ese día, con votos de los consejeros oficialistas, a excepción de Zúñiga, Córdoba se libró de una primera interpelación.

Negociado en obras

Entre las pruebas con las que cuenta la Fiscalía, existe otro audio clave. Este tiene como protagonista al “Cóndor”- apelativo con el que se identifica a Cáceres Llica- y la consejera Díaz. De la escucha se evidencia que el gobernador coordinaría con los legisladores regionales, la solicitud de dádivas a las empresas que se adjudicaban proyectos en cada una de sus provincias.

En la conversación, Cáceres le plantea a la consejera el modus operandi para pedir coimas. Le sugiere que elija a una persona de confianza, que busquen a los representantes de la empresa ganadora del proyecto y le soliciten una prebenda. De las escuchas se entiende que, algunas veces, el gobernador intervenía de forma directa y en otras lo hacían sus funcionarios, que actuaban para beneficio propio, pero bajo su consentimiento.

En parte del audio se menciona a algunos nombres que serían de consejeros como Willy (Wuile Ayñayanque), Santiago (Neyra), Veto (Bernal), así como funcionarios como “Esquivel” que sería el asesor Edwin Esquivel Alcamora y “Richard” (Calvo), gerente en Sedapar, quienes según la plática, estarían al tanto de cómo se realiza el “negociado”.

“¿Usted va a conseguir a la constructora o yo la consigo?”, pregunta la consejera a Cáceres en parte del audio.

-”No, yo no. Se van a presentar como diez y alguien va a ganar”- responde Cáceres. La consejera secunda diciendo: “y después hablamos con esa persona”. El gobernador concluye: “Vamos a ver qué nos pueden dar”, explica en tono sigiloso. Se da a entender que cada consejero “negocia” de forma particular con las constructoras. En ese mismo audio se desprende una negociación de cupos de trabajo. “Dame la relación (de los trabajadores) y yo digo pongan a esta gente”, señala el gobernador.

Repartija de terrenos

Hay varios los personajes inmersos en la entrega irregular de terrenos públicos a favor de los legisladores e incluso del propio gobernador. Sin embargo, de los audios y las pruebas presentadas por la testigo protegida a la Fiscalía se desliza tres nombres claves: el consejero por Caylloma Veto Bernal, Marcelo Córdova y Richard Calvo.

Los dos primeros, coordinaron para que los consejeros se inscriban como socios de la irrigación Pampas Bayas, cuestionado proyecto de invasores y que se sobrepone a las tierras de Majes II. Pese a las observaciones de varios especialistas, el Consejo Regional, a principios de semana, dio luz verde a la venta de estas tierras, en donde los consejeros serían propietarios a través de testaferros. Un verdadero escándalo.

La cuestionada irrigación tiene como presidente a Mario Jacobo, también detenido por la PNP, quien tiene un movimiento político, en donde militan los consejeros Harbert Zúñiga e Ysrael Zúñiga. Ambos apoyaron la venta de terrenos a favor de Pampas Bayas.

Otro hecho escandaloso se habría tejido alrededor de la asociación “Sol radiante de Majes”, constituida por Bernal, que contaría con el aval del gobernador. Aquí se entregarían otros terrenos a los consejeros oficialistas y trabajadores de Autodema. Se tratan de predios con agua y de 1,300 m2 para los “aliados”, funcionarios y trabajadores de Autodema. El encargado de repartirlos es Richard Calvo, actual gerente de Sedapar.

De la cinta, se revela que otra beneficiaria con dos terrenos sería la exoficialista Kimmerlee Gutiérrez. Tendría derecho a un predio por ser trabajadora de Autodema y a otro por ser consejera. Calvo, además señala que el actual vicepresidente, Walter Gutiérrez, también pidió un terreno pero le fue negado. Además de los lotes en estas dos zonas, Bernal coordina con asesores del gobernador para entregar terrenos en Caravelí. Prebendas millonarias que hoy pasan factura.

Colusión agravada y negociación incompatible

Juan de Dios Medina, abogado

Las voces podrían atribuirse al gobernador, Elmer Cáceres Llica y la consejera por Camaná, Crhiss Díaz Montoya. En la conversación principal, puedo interpretar que ambos funcionarios estarían negociando la administración de proyectos, lo que se ajusta al delito de colusión agravada y/o negociación incompatible. Por otro lado, mencionan cierto favorecimiento en la contratación de personal, hechos que corresponden a los delitos de colusión y peculado. Respecto a la consejera Díaz, no tiene un mandato preliminar de detención, así que podría ser colaborada eficaz.

AUDIO 1

Gobernador: Gob

Consejera: Con

Gob: Que tal si se da, te prometo algo, hagamos uno y como sea tiene que entrar, pero sino es con la que tú elijas, tú lo manejas (…) no te puedo prometer que va a ganar la que tú elijas (…) que tal si gana alguien que tú no conoces (…) sin embargo, hay casualidades donde tú te acercas y le puedes decir ¿cómo es’ y que tal si se da, entonces lo metemos y que tal si gana

Con: Correcto

Gob: Ahora, lamentablemente recién vamos a empezar hay nuevas leyes que nos han fregado (…) la Contraloría nos para fregando, sin embargo, quiero cumplir contigo

Con: ¿Cómo hago ahora?

Gob: Dame la relación de lo que hay allá en Camaná y nos reunimos de aquí a 5 días.

Con: Ahorita va a salir una obra de S/ 15 millones que vamos a hacerle para José María Quimper, ya está licitado y el 20 de noviembre le van a dar la buena pro.

Gob: Eso ya está fregado, dime dos más.

Con: Hay otra que va a salir por contrata de Mariscal Cáceres por 8 o 9 millones

Gob: Esa, esa yo voy a llamar y ver cómo hacemos

Con: ¿Con quién tengo que reunirme para decirle hay esa obra sí o sí?

Gob: Conmigo

Con: Ahhh no con Gregorio (Palma)

Gob: No es que ellos tienen sus… (inintelegible)

Con: Ahh ya ya

Gob: y nos van a fregar, ¿entiendes o no? El tema es que vamos a jugarnos, tienes que confiar en mí y yo en ti, sino nos fregamos. Consigue alguien de confianza.

Con: No tengo, pero Willy me ha dicho que tiene uno, es que como nunca he estado en esto.

Gob: (…) déjamelo a mí

Con: Yo se lo dejo a usted

Gob: En el caso que se den las cosas que se tienen que dar, tú consigue a alguien de tu confianza, entabla la conversación con la persona que va (hacerlo) vamos a hacer lo posible, no será todo, pero vamos a hacer las cosas para que tú tengas eso, pero te pido discreción.

Con: ¿Usted me dice que usted va a conseguir a la constructora o yo la consigo?

Gob: No, yo no. Se van a presentar como diez y alguien va a ganar.

Con: y después hablamos con esa persona (la que gane)

Gob: Vamos a ver qué nos puede dar

Con: ¿Y en caso que no dé nada?

Gob: Ya pues

Con: Ahí queda

Gob: Yo pienso que sí, no será todo, tratamos de ver cómo. A quien gana nos acercamos disimuladamente y mandas ya alguien, yo le digo, va a ir por ejemplo, Juan y tú ya manejas esa situación, vez que haces (…) tú búscate alguien de confianza, tu hermana, a mí no me metes en ese tema

Con: Ya entiendo

Gob: Yo quisiera que fueran dos, búscate con alguien de Infraestructura y vamos jugando (…) Y es con riesgos, las cosas no son como antes, no te quiero mentir.

AUDIO 2

BERNAL, RICHARD CALVO SOBRE ASOCIACIÓN SOL RADIANTE EN MAJES

Bernal: Explícale (a los consejeros) como es el tema del ticket

Richard: El Ticket es el único documento que hay para la relación con los lotes, no hay ningún otro documento, no hay nombres, ni nada, es un cuadradito que les vamos a entregar, ya los tengo en mi poder.

Consejero: Y si viene una persona y me dice es mío y bota tus coju…

Richard: No. Todos los lotes son individualizados en registro públicos, a nombre de ese código.

Consejero: ¿Y nos va a dar copia de ese código?

Richard: Esa huella para nadie, lo único que hay ahorita ese es el código que les indica que el lote es de ustedes.

Consejera: Si nos peleamos y me quitas el código ¿cómo recupero lo invertido allí?

Richard: No no, ahorita van a ir a los terrenos, en la zona que le corresponde, todos ya están haciendo paredes. (…) ahorita pueden tomar posesión. El metro de pre fabricado está 119 soles (…) Nadie se va a meter en esa zona, hay un convenio con los Vásquez Murillo que nosotros no nos vamos a meter a la parte de ellos ni ellos en nuestra parte (…) Todos son vecinitos.

Consejera 2: ¿Y no hay trabajadores por RH (Recibo por Honorarios)? (En la asociación)

Richard: Si hay Personal RH pero son los que tienen más de 10 años (trabajando) pero solo alcanza para los más antiguos porque no alcanzan lotes. Los del sindicato de Autodema tienen. Kimberly (Gutiérrez) tiene como sindicato y le ha tocado uno como consejera… Ella sabía del proyecto, es que ella trabaja de AUTODEMA. Si quieren la traslado a otro sitio. Ella no sabe de la existencia de ustedes. Un día ha venido el vicegobernador, Gutiérrez. Y me ha dicho yo también quiero mi lote, le he dicho que solo es para trabajadores. (Ella) Kimberly está reclamando (…) todos los trabajadores están adquiriendo su minuta. Ello les da la seguridad de tener un lote y en la escritura le pone el nombre que quieran.