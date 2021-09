RMP: “Si el Congreso no censura a Bellido, está tan pintando como el presidente”

Guido Bellido anunció que presentaría una cuestión de confianza por la permanencia de Iber Maraví en el Ministerio de Trabajo, quien hoy afrontará una interpelación ante el Congreso de la República para responder sobre su supuesta relación con Sendero Luminoso.

Rosa María Palacios recordó que el pasado 30 de agosto el primer ministro recomendó a Maraví Olarte dejar su cargo tras las revelaciones de La República donde dos senderistas reconocían al actual ministro como líder de un sector del movimiento terrorista en los años 80.

Ante los sucesivos cuestionamientos, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción Social comenzó su defensa mediante las redes sociales de esta cartera. Palacios precisó que habían 16 tuits, que ya fueron borrados, donde dirigentes sindicales defendían al ministro. Acotó que esto es un delito que viola la Ley de Publicidad Estatal.

“El ministro no puede usar los recursos del Estado para lavar su propia imagen, es delito ¿qué hizo el ministro? El señor Maraví es un experto en borrar su pasado, esa es su especialidad”, manifestó.

Aunque Iber Maraví confirmó su asistencia para responder el pliego interpelatorio en el Parlamento, Bellido Ugarte señaló “que de ser necesario” pediría una cuestión de confianza por la permanencia del ministro. Según él, la interpelación carece de sustento, por lo que el Consejo de Ministros apoyará posición Olarte.

“La amenaza es clara, lo que busca el señor Bellido es que lo censuren a él ¿para qué si no quiere renunciar? Para producir la crisis total del gabinete y, de esa manera, lograr que una bala la pierda el Congreso y que pierda la segunda. El plan de Bellido es el mismo que el de Cerrón, la idea es que el Congreso sea disuelto”, explicó.

De darse el cierre del Legislativo, Pedro Castillo gobernaría mediante decretos de urgencia durante cuatro meses y convocaría a una nueva elección que, supuestamente, les otorgue una mayoría parlamentaria.

Reacción a la amenaza

Ante la clara amenaza del primer ministro durante conferencia de prensa, la Junta de Portavoces del Congreso rechazó las declaraciones de Bellido y exigieron a Castillo Terrones pronunciarse sobre el tema.

Congresistas de diferentes bancadas también alzaron su voz de protesta como Susel Paredes, Roberto Chiabra y Alejandro Cavero.

“Disolver el Congreso no es una opción y si ese es e camino que plantea Bellido lo van a detener bastante rápido. La vacancia planteada como respuesta a lo dicho por Bellido”, sostuvo Palacios.

Tras la reunión de urgencia entre María del Carmen Alva y Pedro Castillo en horas de la noche, la presidenta del Congreso alegó que no era “sentir del gobierno” presentar una cuestión de confianza, como anunció Bellido.

“El primer ministro puede presentar cuestión de confianza a nombre del consejo, pero no tiene los votos. El Congreso puede presentar una moción de censura (contra Maraví) al término de la interpelación, pero no se vota hoy, se vota entre el cuarto y el décimo día”, comentó.

Si el Parlamento censura a Guido Bellido, la vacancia contra Pedro Castillo se plantearía automáticamente, según RMP. No obstante, existe una solución. El mandatario podría despedir al gabinete y nombrar a uno nuevo.

“Si Pedro Castillo fuerza la censura del gabinete Bellido, es su fin, porque el Congreso no va a provocar su disolución. (...) Si el Congreso censura a Maraví, bien censurado, pero si el Congreso no censura a Bellido, está tan pintando como el presidente. Lo tiene que censurar, no tiene otra alternativa, pero van a comenzar a tramitar la vacancia de Castillo”, dijo.