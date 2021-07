El presidente de la República, Pedro Castillo, oficializó a Guido Bellido como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en una ceremonia realizada este jueves 29 de julio en la Pampa de la Quinua, Ayacucho.

Sin embargo, su elección como jefe del gabinete ministerial ha generado diferentes reacciones, no solo debido a su cercanía con Vladimir Cerrón y su vinculación con el caso Los Dinámicos del Centro, sino también porque ha emitido en reiteradas ocasiones comentarios machistas y homofóbicos a través de sus redes sociales.

La designación de Guido Bellido representa una dificultad en el avance de la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI y el combate a la violencia de género en el país. Asimismo, estas expresiones avivan la LGTB-fobia de los sectores más conservadores.

Uno de comentarios más recientes con corte transfóbico data del 3 de abril de 2020. “Mañana puedes salir normal. Si te quieren detener les dices me identifico mujer y punto aparte algunas ONGs te defenderán”, escribió el presidente del PCM al referirse a la medida adoptada durante la cuarentena obligatoria en la que varones y mujeres tenían un día específico para salir a las calles durante la pandemia de la COVID-19.

Además de la transfobia, Guido Bellido también arremetió contra las personas homosexuales al referirse a ellas de forma despectiva. “La revolución no necesita ‘peluqueros’ y ‘el trabajo los hará hombres’. El ‘hombre nuevo’ no puede ser un ‘maricón’. ‘La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones’. Palabras de nuestro comandante y líder cubano Fidel Castro en 1963 al referirse a la homosexualidad”, escribió Bellido en su cuenta de Facebook.

Pero el titular de la PCM no solo ataca a las personas LGTBI, sino que también ha expuesto su machismo en una publicación en la que se cuenta el motivo por el que un hombre se suicidó.

“La mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo. No veo ninguna lesbiana ni gay que organiza una movilización. Si las cosas siguen como está, la violencia se va a acentuar cada día más”, escribió, volcando la responsabilidad de la muerte en la esposa.

En otras ocasiones, Bellido ha arremetido contra políticos como Carlos Bruce resaltando su orientación sexual.

En la misma línea, Bellido cree que existe un “lobby gay” a raíz de una publicidad elaborada por una marca de telefonía. “Movistar sigue con su agenda ProGay, no hace falta decir cómo podemos hacerle sentir nuestra molestia a esta compañía del lobby gay. Para mañana me cortan su servicio, no lo quiero”, publicó en marzo de 2020.

