Se empiezan a perfilar algunas posibles alianzas

Mientras que los precandidatos siguen conversando con algunas de las organizaciones políticas inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se van perfilando posibles alianzas.

Para la mayoría, todavía todo está muy en borrador; sin embargo, algunos acercamientos ya existen.

Julio Guzmán, líder del Partido Morado (PM), anunció que llegó a un acuerdo con Fuerza Ciudadana (FC), que no tiene inscripción y cuyo rostro más visible es Susel Paredes. Se trata de una opción más de centro.

“El @PartidoMorado NO hace fichajes de último minuto o se presta como vientre de alquiler. Aquí hacemos las cosas bien. Hemos cerrado un acuerdo político con @FzaciudadanaP para formar una plataforma de centro democrático que luchará contra el populismo en las elecciones 2021”, escribió Guzmán en su Twitter.

Lo acompaña con un video en el que el máximo representante del PM afirma que han estado conversando con FC desde hacer varios meses y le da la bienvenida a Susel por haberse inscrito como militante. Aclara que se trata de “una plataforma electoral liderada por el PM”.

Por su parte, la exgerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria indica que la alianza se basa en la coincidencia programática de centro, y se debió a que FC no pudo inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones.

No perdió la oportunidad para darle una “chiquita” a su exjefe y posible candidato presidencial, George Forsyth, en la comuna victoriana. “He trabajado con muchos líderes incluso aquí en La Victoria, pero de lejos está Julio Guzmán”.

Por la noche, Carlos Tapia, integrante de Fuerza Ciudadana, adelantó que el acuerdo político podría incluir que Susel forme parte de la plancha electoral, pero eso aún no se ha decidido.

Precisó, además, que el PM conduce la campaña porque tiene la inscripción, pero la alianza conlleva coincidencias en varios temas, como la forma de contrarrestar la pandemia e impulsar la recuperación económica, así como fortalecer la institucionalidad del país.

Sin embargo, FC tendrá plena libertad de seguir recogiendo firmas para lograr su inscripción en el JNE, y ha dejado claro que quieren participar con inscripción propia en los comicios regionales y ediles del 2022.

Otros acuerdos

Por ejemplo, Fernando Cillóniz sostuvo que coordinará con Todos por el Perú (TPP) la opción de formar una alianza con partidos políticos afines. Comentó que antes de su inscripción (confirmada el miércoles) ha conversado con Lourdes Flores Nano y Marisol Pérez Tello, ambas del Partido Popular Cristiano (PPC). Además, tuvo acercamientos con Perú Patria Segura (PPS), Acción Popular (AP) y hace dos días lo llamó George Forsyth, quien acaba de inscribirse como militante en Restauración Nacional.

Más allá de que resulte o no su iniciativa, parece claro que la intención sería moverse en el espacio de la centro-derecha.

Cillóniz, ahora militante y posible candidato a la presidencia por TPP, sostuvo que conversará con su partido para formar un gran frente integrado por diferentes organizaciones políticas. “Es mi deseo personal y tengo que coordinar con el partido que se formen frentes para que haya menos candidatos y que el electorado tenga opciones más claras”, comentó a La República.

En ese sentido, confirmó conversaciones personales con representantes de Perú Patria Segura (PS), Acción Popular (AP) y el Partido Popular Cristiano (PPC), con los cuales dijo sentirse identificado.

Incluso, mencionó que hace dos días Forsyth lo llamó por teléfono: “Me llamó y me dijo: ‘Tenemos que conversar’. Obviamente, me imagino cosas de política. Él iba a ver su agenda, pero hasta ahora no me ha vuelto a llamar. Nos conocemos bastante, antes de que sea alcalde, conozco mucho a su padre”.

Cillóniz prefirió no calificarse ideológicamente, porque eso “polariza”. “Ustedes califíquennos. Ni de derecha ni de izquierda. Eso polariza. Yo prefiero ser un izquierdista íntegro que un derechista corrupto y viceversa”, declaró.

El PPC habló con George Forsyth

Marisol Pérez Tello, secretaria general del PPC, informó también que su partido ha sostenido conversaciones con George Forsyth y Julio Guzmán. En su momento también se evaluó la posibilidad de un acuerdo con Alianza para el Progreso, el partido que conduce César Acuña, pero la idea no prosperó.

Por otro lado, el fin de semana, el Frente Amplio celebrará un congreso nacional en el que se confirmaría la postulación presidencial de Marco Arana, aunque tampoco se deja de lado la opción de establecer alguna alianza electoral. Finalmente, ayer se anunció que Hernando de Soto formalizó su inscripción en Avanza País.

