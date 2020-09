Rosa María Palacios: “Esta conspiración involucra a los líderes de Acción Popular, APP, Podemos y Unión por el Perú”

La periodista y abogada Rosa María Palacios sostiene que la conspiración contra el presidente Martín Vizcarra no se queda en Manuel Merino y Edgar Alarcón, sino que involucra a los líderes de las fuerzas políticas que apoyaban la vacancia. Esto por no querer perder la fuerza que tienen hoy en el Congreso y que perderían el próximo año.

Ha dicho que Merino habría delinquido. ¿Por qué?

Lo tiene que investigar la Fiscalía. La sedición admite, como delito autónomo, la conspiración para cometer sedición. Solo hacer actos preparatorios configura delito de conspiración. La pena es la mitad de la que se pone al sedicioso.

Merino tiene varias conductas extrañas sin base legal: interrumpe un pleno, coloca audios que dice no conocer pero sí conoce... Hay una conspiración entre él y Alarcón que es pública. Eso llama la atención. Moviliza recursos del Congreso a velocidad impresionante para lograr un resultado: que el presidente deje de serlo.

¿Y las llamadas a los jefes de las Fuerzas Armadas?

Lo que agrava su situación es llamar a los comandantes generales. Uno no le contesta: sabe que no puede hablar con él sobre decisiones de poderes del Estado. También es evidente que Merino y Alarcón no han actuado solos, han tenido apoyo constante de cuatro fuerzas políticas: Acción Popular, APP, Podemos Perú y UPP.

Estas fuerzas han manifestado públicamente apoyo a la vacancia. Creo que es una conspiración mayor que involucra a los candidatos presidenciales de esos partidos. Hay otros antecedentes expresados por el presidente.

¿Cuáles?

Dos líderes políticos, que suponemos que son Raúl Diez Canseco y César Acuña, porque se reunieron con él, le pidieron que no hiciera elecciones el próximo año. A UPP y Podemos, que no se han reunido con el presidente, no les convienen las elecciones el próximo año: Antauro no puede postular por razones penales y probablemente Urresti tampoco podrá. Y necesitan mantener el control político que tienen hoy y que en un próximo Congreso no tendrán.

¿Entonces, es por no querer elecciones porque perderían la fuerza que tienen ahora?

Mira las encuestas. ¿Dónde están Diez Canseco y Acuña? En ‘otros’. Urresti no puede postular porque tiene una sentencia por difamación. Luna está procesado por el caso Castañeda.

¿Por qué dice que Diez Canseco y Acuña le pidieron a Vizcarra postergar las elecciones?

Tengo conocimiento de que dos líderes de Acción Popular y APP le pidieron. No sé exactamente cuáles. Dos líderes máximos. Pedí corroboración del nombre y me dijeron ‘por ahora no’, después probablemente aparezca la información.

Una fuente confiable...

Estuvo en la reunión.

¿Y usted colige que son Diez Canseco y Acuña porque se reunieron con Vizcarra?

Claro. La excusa era la pandemia. En ese contexto, puede parecer razonable el pedido, pero ya te das cuenta con los hechos posteriores de que había otra cosa. Quien está fuera de la colada es Keiko. Ha estado en otra historia. Y de repente saca su video contra el populismo y al día siguiente se arma todo esto.

¿Eso la pondría en el engranaje del intento de golpe?

No, no, al contrario, la saca.

¿Por qué está en otra línea?

Claro. Lo que pasa es que Martha Chávez está en plan ‘agudicemos las contradicciones’.

¿No es exceso decir que la negación de confianza a Cateriano es parte del plan de golpe? ¿Hay suficiente evidencia?

Yo sí creo. Se lo dije a Guibovich: “¿ustedes quieren vacar al presidente?”, y me dijo “no, para nada”, en la entrevista en Radio Santa Rosa al día siguiente, y me lo negaba. Es que no tiene sentido. Nadie ha censurado a un gabinete de entrada. Nadie.

¿Pero finalmente está Martos y lo activan con Martos?

Con Martos, como es militar, pensaron poder negociar.

¿Y a Cateriano...?

¡Imposible! Con Cateriano no iban a negociar un golpe de Estado ni de casualidad, pues.

Pero no hay ningún indicio de un acercamiento a Martos para negociar. ¿O sí?

No, porque estos pensaron que lo iban a lograr con los votos. Cuando Frepap y Frente Amplio no juegan con ellos, pues contaban que sí lo harían porque votaban con ellos antes, allí se dan cuenta de que la cosa no les está marchando. Y ya Merino estaba llamando a los militares.

¿Sacar a Vizcarra sería algo calculado desde cuándo?

Creo que desde que empezó la pandemia. Se dieron cuenta de la magnitud de la pandemia y no querían las elecciones.

¿No era mejor hacer un buen rol en el Congreso y ser electoralmente potentes?

Sí, pero tiene mucho riesgo. Era más fácil que salga de Vizcarra.

¿La demanda competencial y cautelar del Gobierno ante el TC es un camino adecuado?

Sí. Pero si retiran la moción de vacancia, hay sustracción de la materia: ya no tiene sentido.

La expresión ‘incapacidad moral’, para muchos constitucionalistas, no se refiere a moralidad sino a lo mental, ...

Claro. La Constitución no admite la revocatoria del mandato presidencial. Solamente juicio político por determinadas causales. Si es así, ¿cómo vas a poder por la fuerza de los votos?

¿Hay delito en los audios que involucren a Vizcarra?

Hasta el momento no. La explicación que ha dado es: la Fiscalía ya se había llevado todo. Qué voy a encubrir si se cargaron hasta el último soporte que hay en Palacio sobre las entradas. Hay algo que se llama “ingreso al sistema”, pero que no es ingreso. Entonces él quería saber cuántos ingresos figuraban y cuántos ingresos reales hubo.

¿Pero qué nos dicen estos audios del entorno y el liderazgo de Vizcarra?

Eso es otra cosa. La relación que tiene con su asistente es penosa.

Su liderazgo queda por los suelos con estos audios.

Claro. Queda realmente como una persona bien mansa.

