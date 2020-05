Carlos Neuhaus: “La crisis es la gran oportunidad para un mejor entendimiento entre la empresa y la gente”

Conozco a Carlos Neuhaus desde inicios de los ochenta, cuando era gerente general de Cofide, pero casi toda su vida profesional la ha realizado en el sector privado, siempre alrededor de proyectos muy interesantes, como la realización del Mega Plaza hace dos décadas.

Hace tres años, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo el acierto de ponerlo al frente del proyecto de los Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019 cuando el mismo estaba al garete, logrando el resultado notable de hacer los mejores juegos hechos en la historia de esta competencia, volviéndose un motivo de orgullo para todos los peruanos.

Carlos tiene la valiosa experiencia de conocer los sectores privado y público, entre los cuales puede ser un puente no solo gracias a su habilidad gerencial, sino a su bonhomía, sencillez y mirada optimista. Es, además, un deportista entusiasta que ha hecho desde garrocha hace varios años hasta tabla hasta ahora. Temprano en la mañana del jueves lo vi por Zoom en una reunión del SAE de Apoyo Consultoría comentando sobre la reapertura económica, le envié un whatsapp ese mediodía para pedirle esta entrevista, y ya estaba conversando a las tres y media de esa tarde.

–¿Cuán grave es para el Perú la crisis del Covid-19?

– Muy grave, pues tendrá un efecto sobre el nivel de pobreza. Mucha gente que estaba entrando y consolidándose en la clase media va a regresar a la pobreza, lo cual es muy peligroso pues tenemos que cuidar a nuestra gente. Estamos en un difícil equilibro entre la salud y la economía, en el que debemos priorizar la salud, pero buscando salidas inteligentes para la economía.

–Muchos critican al Estado sin conocerlo por dentro, pero usted acaba de liderar un gran proyecto público como los Panamericanos y hoy trabaja, como casi toda su vida, en la actividad privada. Con ello en consideración, ¿cómo evalúa el trabajo del gobierno en materia de salud para enfrentar al Covid-19?

– Esto es como si de la noche a la mañana te viene una gran tormenta que no estaba prevista y ahora tienes que avanzar por prueba y error, como en la primera respuesta, en la que fuimos avanzando. En el camino se han ido presentando problemas en los que, en algunos casos, se ha podido reaccionar rápido, y en otros casos no tan rápido, pero creo que se está haciendo lo que se puede dentro de las circunstancias.

–¿Haría alguna sugerencia?

– Creo que el gobierno podría contar con más ayuda de gente del sector privado, la academia y la Iglesia, que puedan comunicar y articular más con los gobiernos locales que, incluso, van a ser muy importantes en la etapa siguiente, pues van a tener que supervisar las medidas que se van a ir dictando. Se va a necesitar un mejor ‘Trabajo en Equipo’, así en mayúsculas. Yo llamaría hasta a Gareca. Por ejemplo, algunas clínicas en Estados Unidos han llamado a los que manejan los equipos de fórmula 1 para mejorar su capacidad de trabajo en equipo. El lema de los Panamericanos era ‘Jugamos todos’ y en ese sentido, debemos armar una buena selección.

–¿Cómo evalúa la respuesta económica del gobierno a esta crisis?

– El gobierno ha reaccionado bien en lo económico, pero quizá debería hacerlo mejor en lo logístico, en cómo hacer llegar los bonos y la comida. En esto está jugando un rol muy importante el sector privado a través del Banco de Alimentos y los esfuerzos individuales de varias empresas, pero sería bueno un mejor trabajo en gestión y en reacción rápida. A mí me preocupó mucho que el crédito de Reactiva de S/ 30 mil millones se demorara tanto en llegar, pensé que llegaría en la primera quincena de abril y terminó llegando en los primeros días de mayo, y en ese interín sucedieron varias cosas. Hay muchas cosas que se desnudan del aparato burocrático, que no tiene una reacción rápida.

–Hay quejas del sector empresarial por una falta de comunicación del gobierno para una cooperación frente al Covid-19 y para la reapertura de la actividad económica. ¿Cuál es su impresión?

– Yo estoy a cargo del gremio de los centros comerciales y sí quiero decir que hoy, por ejemplo, hemos tenido una magnífica reunión con la ministra de la Producción para coordinar nuestra próxima apertura, que no sabemos exactamente en qué fecha será, pero sí estamos bien preparados para asumir ese reto en el momento en que se dé. Sin embargo, se necesita mucho más trabajo en conjunto.

–¿Qué papel tiene la empresa privada en una pandemia como esta, más allá de producir y ofrecer bienes y servicios de calidad?

– Muchas empresas desarrollan la responsabilidad social, eso ya está entrando progresivamente en el sector empresarial, y lo que hemos visto en esta pandemia es una reacción sostenida de las empresas para poder ayudar a las personas, como ocurrió en anteriores oportunidades, como el terremoto de Pisco del 2007 o el fenómeno de El Niño de 2017. La empresa privada está siendo cada vez más solidaria. Obviamente también hay las que no lo son, pero no tengo duda de que está creciendo la solidaridad en el país.

–¿Qué opina de los proyectos sobre impuestos a la riqueza que se plantean en el Congreso?

– El sector privado es el que le va a meter fuerza a la reactivación, moviendo a la economía y generando empleo, y lo que no podemos hacer es debilitarlo. Obviamente, se le debe cobrar todos los impuestos, especialmente, renta e IGV, y fi scalizarlo para que no haya evasiones a todo nivel, pero necesitamos un sector privado fuerte para que puede despegar otra vez de una manera potente. El auto debe estar listo para arrancar, desde las bujías hasta las llantas.

–¿Cómo superar la informalidad?

– Debemos ver la manera de integrar a toda la población informal del país, un 70%, con todas las facilidades para que puedan incorporarse a la formalidad. Ni siquiera quieren entrar a los bancos para formalizarse pues piensan que, entonces, ahí les van a cobrar impuestos. Esta es una gran oportunidad para bancarizar a toda la gente, usando incluso el Banco de la Nación, cajas de ahorro y toda la capacidad financiera del Estado. Tenemos que buscar todos los incentivos para que la gente entre a la formalidad, lo cual permitirá que en el futuro se les pueda ayudar mejor. Muchas de las reglamentaciones solo ahuyentan a la gente de la formalidad. Y esto funciona mejor con incentivos que con multas.

–Un mall es la confluencia de mucha gente con muchas empresas. En vez de preguntarle cómo serán los malls del futuro, mejor le pregunto cómo serán el próximo mes, pues la pandemia nos ha adelantado el futuro.

– A mí me tocó hacer el Mega Plaza hace ya veinte años. Los malls eran los lugares de encuentro, donde las familias se reunían, como un reemplazo de la plaza pública de provincias; pero como hoy el encuentro físico es riesgoso, entonces va a ser el lugar donde la gente irá a comprar lo que necesita y ya no como experiencia de encuentro, lo cual producirá un reacomodo, y poco a poco, mientras la pandemia desaparece, se irán reconvirtiendo, y el edificio funcionará para otros fines.

–Un mall también implica el contacto con muchas empresas de muchos sectores. ¿Este puede ser un año de muchas quiebras empresariales?

– Espero que no, y que estos dineros de auxilio den una mano. Felizmente hoy las tasas de los créditos han bajado bastante, aunque el nivel de riesgo ha aumentado con la pandemia. Van a haber momentos muy difíciles, pero lo que hay que evitar es que se rompa la cadena de pagos. Lo bueno es que hoy tenemos un presidente y gerente general del BCR, Julio Velarde y Renzo Rossini, que tienen las cosas muy claras, y que están reaccionando muy bien, es una de las instituciones que mejor lo está haciendo.

–Ud. que ha transitado entre el Estado y la empresa privada, ¿una situación como esta puede ayudar a reconstruir la confi anza entre ambos?

– Sí. Cuando estuve a cargo de los Panamericanos había que juntar gente de los sectores público y privado, y en un momento les dije a ambos: “Bueno, acá hay un solo objetivo, que es cumplir con un compromiso del país. No podemos estar en forcejeos internos”. Y todos se alinearon en ese objetivo. Y muchos se franquearon entre ambos a partir del conocimiento mutuo de sus formas y restricciones para trabajar.

–En la ciudadanía también hay un desprestigio de la empresa privada. ¿Cómo construir confianza con la gente?

– La gente, el Estado y la empresa son interdependientes, por los servicios que se producen y consumen y por los puestos de trabajo. Y tan privado es el formal como el informal. Tenemos que poner pie a tierra, y algo bueno que puede suceder en esta crisis es que haya un mejor entendimiento entre el sector privado y la gente, esa es una gran oportunidad.

–¿Le preocupa el riesgo del desborde social por el desempleo y el hambre que produzca esta crisis?

– Siempre es algo que está latente, y es por eso que es tan importante reactivar con inteligencia la economía, apoyando a sectores que lo requieran, con un sentido temporal. Lo que más me preocupa es el hambre. Si yo soy un padre de familia y no puedo atender a mis hijos ni con lo elemental, entonces me desespero. No hay que combatir el desborde, hay que combatir el hambre antes de que venga el desborde.

–¿Es el Congreso hoy una amenaza a la perspectiva económica del país?

– El Congreso tiene una oportunidad de oro para pensar en el mediano plazo y no en el corto plazo. Y hoy se ven algunas acciones que no están contribuyendo mucho a consolidar un mediano y largo plazo.

–¿Le preocupa el populismo económico creciente desde el Congreso?

– Es natural que a veces sucedan estas cosas, que son difíciles de controlar, pero espero que muchos reflexionen en el Perú mediato y no en el inmediato, pues el futuro se construye con muchas acciones coherentes pensando en el largo plazo. No destruyamos el futuro pensando solo en el presente.

–¿Es esta la oportunidad para pensar en un nuevo contrato social que permita, por ejemplo, que no solo seamos los primeros en macroeconomía, sino, también, en servicios públicos fundamentales para la población?

– Lo que se ha demostrado ahora es que el modelo económico ha generado los suficientes ahorros para poder sostener esta crisis, se ha cobrado impuestos, se ha acumulado reservas internacionales y, además, a diferencia de otros países, se puede acceder al mercado externo de capitales, pero lo que hay que hacer es gastar bien ese dinero en los temas sociales que son educación, salud, seguridad y justicia, y mejorar los sistemas internos de gestión del aparato público, todo lo cual son problemas que no viene del gobierno de ahora sino de mucho más atrás.

“A la larga, las personas van a ser más solidarias”.

–En momentos apremiantes como el actual, ¿se corre el riesgo de que algunas actividades importantes se dejen de lado, como el deporte?

–En mi vida siempre he hecho deporte y al final he estado en la dirigencia deportiva. Las personas que hacen deporte tienen una mejor vejez, lo cual hace que le cuestes menos al servicio de salud. Yo ya casi tengo 70 años, sigo corriendo mis olas, y llegas mejor parado. Además, el deporte te aleja del alcohol y las drogas. A mí el deporte me curó el asma, yo hacía garrocha, yo nunca fumé, y te organiza mejor para la vida, te programas, armas tus horarios para trabajar, estudiar y entrenar. Veo lo mismo en mis hijos. El deporte te prepara en la resiliencia para asumir retos, como, en mi caso, para asumir el desafío de los Panamericanos. Yo he corrido olas grandes, y he tenido fuertes revolcones, pero si pierdes la calma, te ahogas.

–¿Qué cambios ha significado esta pandemia en su vida y en su visión personal?

–Te une con la familia, y me ha hecho pensar que puedes hacer muchas cosas productivas dentro de tu casa, sin sufrir por el tráfico, pero lo importante es que te hace reflexionar sobre la vida, y ver más el lado humano.

–El mundo post Covid-19, ¿cree que será mejor o peor que el de hace poco?

–El que teníamos nos llevaba a toda velocidad hacia el barranco, hoy podemos pensar en el ambiente, ver el cielo de Lima con estrellas, las playas con pájaros y gaviotas, gozar más la naturaleza. A la larga, va a haber mucha reflexión y las personas van a ser más solidarias.

