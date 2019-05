Quintanilla sobre sentencia a Dipas: Espero que el fujimorismo no repita blindaje

El parlamentario de Nuevo Perú Alberto Quintanilla se refirió a la sentencia por 5 años contra el fujimorista Joaquín Dipas por el delito de colusión ilegal en agravio del Estado.

Como se recuerda, a fin de que proceda la solicitud de prisión efectiva contra el legislador, el Congreso debe levantarle su inmunidad parlamentaria tal como sucedió con Edwin Donayre y Benicio Ríos.

De acuerdo a la agencia Andina, Alberto Quintanilla espera que la mayoría fujimorista no actúe tal como lo hizo con el desaforado y hoy prófugo de la justicia Edwin Donayre, caso en el que se demoraron más de medio año para retirarle su inmunidad.

"Estaríamos hablando de un caso Donayre, en su segunda parte, pero esperamos que esto no suceda”, comentó Alberto Quintanilla.

El argumento por la demora de ello por parte de varios congresistas es que el Parlamento debía esperar que el Poder Judicial se pronunciara en segunda instancia sobre Donayre. No obstante, Quintanilla detalló que esa premisa es errada.

“Es es una interpretación que se ha dado, pues basta que lo solicite (el levantamiento del fuero) la Corte Suprema (Poder Judicial)”, declaró.

“En nuestra opinión debería procederse al levantamiento de la inmunidad parlamentaria sin esperar la sentencia en segunda instancia, también esperamos que el fujimorismo no repita el blindaje”, añadió.

Por otro lado, Joaquín Dipas se pronunció a través de Twitter sobre su situación judicial. Negó ser responsable de algún delito.

"Soy respetuoso de las decisiones judiciales. No tengo responsabilidad alguna en los cargos que se me imputan. Resolución judicial en mi contra es en 1° instancia y me asiste el derecho de apelar para una reconsideración de la justicia. Me someto al debido proceso como corresponde", se lee.