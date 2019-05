“Creo que, en principio, el Congreso no puede ser juez y parte (en el tema de la inmunidad)”

La semana pasada, monseñor Miguel Cabrejos fue elegido nuevo presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) para el periodo 2019-2023. El también líder de la Conferencia Episcopal Peruana recibió a La República para conversar sobre su designación, el conflicto en Las Bambas y la coyuntura política.

¿Cómo ve el panorama político respecto al tenso clima que hubo esta semana entre el Poder Ejecutivo y Legislativo por la reforma política?

En la reforma política hubo un referéndum. La población entera quiere una reforma política, es un anhelo de la población para que haya calidad y eso es bueno. Yo creo que (estos proyectos) están entrampados por el tema de la inmunidad parlamentaria. El planteamiento es que la Corte Suprema sea quien deba evaluar si se le quita o no. Creo que, en principio, el Congreso no puede ser juez y parte.

¿Por qué?

El Congreso no puede decir 'te levanto la inmunidad o permanece'. Tiene que haber una entidad que lo haga. Y, en ese sentido, puede ser la Corte Suprema. Creo que alguien ha propuesto que sea el Tribunal Constitucional (TC). Independiente de que sea el Poder Judicial, tiene que ser otra institución la que haga el análisis.

¿Usted está a favor de que se mantenga la inmunidad parlamentaria?

Son más detalles. El tema es por el levantamiento (de la inmunidad). Si hay fallas y delitos, evidentemente el Poder Judicial puede investigar y todo. Se tiene que levantar la inmunidad parlamentaria porque si no, no se puede (avanzar con los procesos). Por eso, ese levantamiento debe hacerlo otro poder.

En caso de la visita del presidente Martín Vizcarra al Congreso, varios parlamentarios lo calificaron de autoritario. ¿Qué opina al respecto?

Creo que el ser humanao se conflictúa mucho. Tenemos que tener una actitud más flexible. No ser tan estrictos y rígidos en nuestras posiciones.

¿A nuestra clase política le cuesta mucho dialogar?

Es la naturaleza humana. Esto sí es una invitación a ser más flexibles. Más cercanía con el bien común. Todos ellos (los políticos) han sido elegidos. Debemos ceder y pensar en el Perú.

Con esta coyuntura, ¿la población podrá elegir en las elecciones del 2021 a una clase política renovada o cree que va a seguir lo mismo?

No soy profeta. Pero la idea es que mejore todo. Y en eso, ustedes pueden jugar un rol importante de invitar a la cercanía y tolerancia. Así vamos a caminar mejor.

Los críticos de la reforma política alegan que el Ejecutivo ha descuidado el impulso de servicios básicos a la población por dedicarse a sus proyectos legislativos. ¿Lo ve así?

Lucha contra la corrupción es una cosa, pero sin dejar de dedicarse a la educación y salud. Y de manera especial a los niños y la gente menos favorecida.

Sobre las investigaciones fiscales, ¿resalta la labor del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público?

No solamente yo, sino todo el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam). Varios obispos me hablan del valor de la Fiscalía y el Poder Judicial al analizar y poner en cárcel a redes de corrupción. Esta enriquecen a pocos y va contra los pobres. Ese dinero puede ser para escuelas y obras sociales.

Es algo inédito, ¿no?

En otros países hay (lucha contra la corrupción), pero el Perú en eso es un modelo. Y lo toman así los de afuera. Esta es la riqueza que se comparte. El Ministerio Público es un valor en el Perú. Y eso hay que resaltarlo y fortalecerlo.

Pasando a otro tema, en Las Bambas, el conflicto aún no se resuelve por completo. ¿No hemos aprendido la lección teniendo en cuenta protestas similares que sucedieron en gobiernos anteriores?

El problema es cuando una persona considera que otras no son del mismo nivel. Acá (en la Conferencia Episcopal) hubo reuniones y uno de los Fuerabamba dijo: "Es que nos consideran cholos". Y eso no es verdad. Probablemente no tienen mucha preparación profesional, pero son muy inteligentes. No hay peruanos de segunda clase.

Existe la idea de que los comuneros no deberían reclamar porque fueron beneficiados por el proyecto Las Bambas.

Una cosa es verlo desde afuera y otra desde adentro. Yo pude escucharlos en tres sesiones grandes. Fui a Fuerabamba. Insisto, en toda negociación un principio válido es que no haya ganadores y perdedores; sino, siempre ganadores. Tengamos presente que el territorio peruano es rico y la mina de Las Bambas es la cuarta más grande del mundo. Debe haber equilibrio. Funcionó con la minera suiza (Xstrata Cooper) y caminaba bien el proyecto.

La raíz de este conflicto es el cambio del mineroducto por un corredor minero.

Por eso, para emitir un juicio final, se tienen que conocer (ambas partes). Son gente sencilla (los comuneros), seres humanos capaces.

¿Qué impresión tiene del dirigente Gregorio Rojas?

Es muy inteligente y capaz.

Parece que sin mediación de la Conferencia Episcopal, esto sería peor que Conga.

Fue iniciativa de los de Fuerabamba, se unió la minera, la PCM y Defensoría del Pueblo. ❖

“Es la primera vez que un peruano preside el Celam”

¿Qué puntos resaltantes considera que tomaron los obispos para elegirlo presidente del Celam?

Una cosa clave, soy además, por tercera vez, presidente de la CEP. No es común. Dirigí el departamento de Misión y Espiritualidad del Celam. Y en esta oportunidad pensaron que debía asumir la responsabilidad.

¿Qué programas impulsará?

En el Celam se acordó la reestructuración en un contexto de profecía y sinodalidad. La palabra profecía es referida a los hechos graves en América Latina. Pero lo que es nuevo, es la sinodalidad que es sinónimo de Iglesia y caminar juntos. El Papa dice que la Iglesia debe ser así.

Me imagino que eso implica el medio ambiente.

Es una de las prioridades. El Perú es parte de ello porque tiene el 60% de la Amazonía. La economía integral también es importante.