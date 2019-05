“Nos ha despertado mucha suspicacia que se archive la reforma sobre la inmunidad”

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, asistirá el martes al Congreso en el marco del debate sobre la reforma. En esta entrevista revela su preocupación por el archivo de la iniciativa relacionada con la inmunidad parlamentaria. Revela que el Ejecutivo se encuentra evaluando insistir con el proyecto.

Luego de la reunión en Palacio de Gobierno con los voceros de las bancadas, ¿la reforma ya es inevitable? ¿O tiene dudas todavía?

Mire, la sensación es que hubo mucho compromiso democrático, porque todos manifestaron su disposición para impulsar la reforma. Es más, hubo un reconocimiento de que esta era necesaria para el país.

Y el miércoles la Comisión de Constitución archivó la reforma para que la inmunidad parlamentaria sea levantada por la Corte Suprema. Como que no hay mucha relación entre lo que se dice un día y se hace al siguiente, ¿no?

Obviamente, nos ha despertado mucha suspicacia que, un día después, se archive la propuesta de reforma sobre la inmunidad. Entiendo que la presidenta de la Comisión de Constitución es Rosa Bartra, quien no participó en la reunión, pero se entiende que debería haber un nivel de articulación entre los voceros y los integrantes de las bancadas.

Se puede entender que el Congreso esté en desacuerdo con el proyecto. Lo llamativo es que se archivó sin proponer, siquiera, una alternativa.

Aparentemente, el mensaje que se transmite es que el Parlamento tiene que tener sus propios fueros. Y eso es cierto y no es cierto. Hay alternativas y lo que se quiere es que la inmunidad no se convierta en una especie de blindaje o impunidad. Hay otra cosa: el Tribunal Constitucional, en algunos fallos recientes, ha enfatizado que muchas leyes de gravitación política no están pasando por una fase necesaria, que es el debate y la deliberación.

¿Considera que se archivó el proyecto sobre la inmunidad sin mayor debate?

Efectivamente. En el caso de la inmunidad ha sido un debate de un solo día y se ha mandado al archivo. No se profundizó. Es una norma sobre la que las fuerzas políticas habían manifestado la necesidad de su discusión, pero la votación nos ha dado una lectura diferente.

Y sin consultar a las demás partes interesadas, como las instituciones de justicia. Lo decidieron entre ellos.

Para empezar, se debió invitar a los impulsores de la propuesta, por ejemplo, al señor Tuesta, que encabezó la comisión de reforma. Recién el premier Salvador del Solar y yo estamos siendo convocados para exponer los doce proyectos, el día martes.

Ya no son doce, sino once.

Claro. Lo segundo es que los espacios especializados, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, mínimamente debieron ser escuchados. Acá se ha visto una decisión unilateral, con escasos espacios para la deliberación y el contraste, lo que permite entender que ha habido una determinación política para neutralizar el avance de la reforma en el tema específico de la inmunidad.

¿Desde el Ejecutivo van a insistir con esa reforma?

Estamos evaluando. En principio, si un proyecto es derivado a su archivo luego de un debate en el Pleno, hay que esperar un año (para presentarlo por segunda vez). Al haberse archivado en una comisión, entiendo que puede impulsarse de nuevo. Estamos viendo eso. Hay un detalle adicional: a partir del 26 de julio hay una nueva Mesa Directiva y se recomponen las comisiones. Las perspectivas políticas pueden ser diferentes.

¿Este martes debería aprobarse el nuevo cronograma para el debate de los proyectos?

Hay uno vigente…

Casi imposible de cumplir.

Exactamente. El miércoles, el señor Carlos Tubino (vocero de Fuerza Popular) alcanzó al premier un nuevo cronograma, que priorizaba los temas de reforma constitucional. La intención, al parecer, es que se apruebe el martes. Eso sería lo ideal.

Sería una rectificación.

Pero más allá de la rectificación, el tema es ponerlos (los proyectos) en agenda, debatirlos y votarlos. Porque no se trata, simplemente, de quedarnos en la mera formalidad, poner en agenda los proyectos, deliberar y archivarlos. Ese no sería, en absoluto, un avance ni un compromiso por la reforma política. Hay algunos elementos que deben enfatizarse. Las iniciativas no tienen un compromiso subalterno. Lo que hay es un compromiso con el país para llegar al bicentenario, con instituciones sólidas y un sistema democrático reforzado.

Al presidente Vizcarra le pidieron que reiterara que no iría a la reelección, ¿no es cierto?

Se planteó de manera reiterativa ese tema, y el presidente fue contundente: no habrá reelección. No se puede perder el norte. Reitero: la reunión fue muy positiva, muy seria y muy comprometida, por eso no deja de sorprender lo que ocurrió en la comisión.

Desde el Ejecutivo ¿no dejaron enfriar demasiado el tema de la reforma? Empezaron bien, luego perdió prioridad en la agenda.

A ver: se conformó un nuevo Consejo de Ministros y el premier debía revisar las propuestas también. Luego se dio un plazo para que los ciudadanos se enteraran de las mismas. Los tiempos han sido bastante prudentes.

¿Cree que se aprobarán los once proyectos que quedan en camino?

Tengo la sana expectativa de que el Parlamento pueda comprometerse frente al país. Lo que menos importa es quién impulsó el proyecto, o quién tiene mayor o menor protagonismo. El país espera grandes reformas y si son en el ámbito político, mejor. No se puede pasar por alto que la clase política está muy desprestigiada y qué mejor oportunidad que esta para rectificar, para dejarle al país instituciones más fuertes y una mejor representación. ❖