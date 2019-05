Federico Rosado

Docente

En 1980, el 50% de los electores le dio la victoria al candidato izquierdista a la alcaldía provincial de Arequipa; fue el primer y último alcalde de esa tendencia en esta jurisdicción. Ese mismo año, triunfaron los candidatos zurdos en Cerro Colorado, Mariano Melgar, Miraflores y Paucarpata.

Tres años después, en 1983, el aspirante de la izquierda al mismo cargo tuvo 20%, no ganó. En 1993, llegaron a 2%. El 2006: 0.6%. El 2010: 0.7%. El 2014: 0.8%.

En las elecciones presidenciales, en 1985, Alfonso Barrantes ganó en Arequipa con el 39%, por encima de Alan García. En 1990, llegó a 8%. En 1995, 2000 y 2001 la izquierda no tuvo candidatos.

En los años 2006 y 2011, Ollanta Humala obtuvo en la ciudad blanca: 49% y 47%, respectivamente. El tiempo confirmó que Humala nunca fue izquierdista.

Es irrebatible afirmar que la izquierda en Arequipa es inexistente. Lo mismo se aprecia en frentes, sindicatos y organizaciones populares, antes bastiones de este sector político.

¿Qué pasó con la izquierda?

A qué se debe esa drástica reducción electoral, tanto así que ni siquiera se pueden apreciar políticos potenciales. Por qué este alejamiento dramático de mayoritarios sectores de la población.

La izquierda no demostró capacidad de gobierno, como oposición fue relativamente eficaz con un discurso justiciero y anticorrupción; en el poder decepcionó, fue mediocre.

La captura y manejo de federaciones, sindicatos y organizaciones también fue anodina al punto de desaparecerlas o hacerlas inútiles. Los mejores ejemplos: la Federación Universitaria, AUPA, la FDTA y el Sutep. Hay evidencias de malos manejos, actos inmorales y aprovechamiento económico en estos.

¿Puede resurgir la izquierda?

Muy difícil. No hay renovación dirigencial, no hay trabajo político. La izquierda no es una alternativa de poder. A nivel nacional, Arana, Glave y Huillca no son políticos que lleguen a hacer sombra a Diez Canseco, Hugo Blanco, Horacio Zeballos, Malpica, etc. La misma Verónica Mendoza es casi un fantasma que no recorre el Perú, ni tiene presencia activa, ni bases.

Aunque en el Perú se dice que no hay cadáveres políticos; para la izquierda, el destino sería quedar en un museo, un cementerio o, peor aún, como diría Marx, ir al basurero de la historia.