Chávarry: Es "sonso" decir que por una sola mentira pertenezco a una organización criminal

Rechazó los cargos. El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry negó ser parte de una organización criminal, tal como lo señala el informe elaborado por el congresista Juan Sheput, encargado de la investigación en su contra en el Congreso.

Pedro Chávarry reconoció que mintió una vez en torno a uno de los audios CNM, donde se muestra su vínculo con el exjuez César Hinostroza, pero remarcó que eso no lo hace partícipe de una organización de ese tipo.

"Me pusieron como el señor que miente siempre por una sola mentira. Eso no me hace a mí partícipe de una organización criminal, es sonsa la mentira, es sonso ese argumento. Podría tener un contenido ético, pero no tiene un contenido penal", dijo a RPP.

El informe final que entregó Juan Sheput, de Concertación Parlamentaria, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda la destitución del exfiscal de la Nación y su inhabilitación por 10 años en el ejercicio de la función pública.

Sobre ello, Pedro Chávarry dijo esperar "que la cordura prime en la Subcomisión y la decisión que tome hay que respetarla". El documento será puesto a debate en el subgrupo y, de ser aprobado, pasará al Pleno.

El exfiscal de la Nación señaló que como ciudadano no tiene "ningún problema" con someterse ante el Parlamento y rechazó sentir "algún temor" ante lo que pueda suceder.

"Respeto a las instituciones y si el Congreso es la institución competente para hacerlo hay que someterse, somos ciudadanos peruanos y si me dan la razón no van a decir que me han blindado y si no me la dan yo no me voy a poner a llorar", expresó.