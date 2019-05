Susana Villarán: Según nuevo audio, Castro pidió a Prado negar cuenta de Andorra

Aparece más información en el caso Susana Villarán. Un nuevo audio complica la situación del exgerente municipal José Miguel Castro. En el material difundido se escucha cómo da indicaciones a Gabriel Prado (también exfuncionario municipal) sobre la cuenta que abrieron en Andorra que habría servido para recibir el dinero de Odebrecht.

En el audio, que fue difundido por América Noticias, se escucha que José Miguel Castro le pide a Gabriel Prado que niegue la titularidad de la cuenta de la cuenta de Andorra. "En su momento, cuando, si tienes que declarar a la Fiscalía, y ya has sido identificado que esta cuenta te pertenece, lo primero que creo que tienes que decir es negar que esa cuenta te pertenece. Que eso sí esté claro", dice Castro.

“Yo no soy, dices. No sé. No haces nada hasta que traigan el papelito que diga: (ininteligible). Si es así, recuerda, que para esto ocurra tienen que pedir, vía cooperación internacional, el levantamiento del secreto bancario”, recalca el exgerente de la gestión de Susana Villarán.

En la conversación en la que también participa la exalcaldesa de Lima, Gabriel Prado le reclama a José Miguel Castro y anuncia las medidas que tomará. "Después de hablar con la fiscalía, iré a algún medio. O sea esos son los cuatro pasos que voy tomar; y en paralelo preparar a mi familia, preparar a mi entorno...", responde.

Prisión preventiva contra Susana Villarán

Esta tarde el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra la exburgomaestre de Lima, Susana Villarán, quien es investigada por aportes irregulares de Odebrecht y OAS a la campaña de la no revocatoria y reelección municipal. Esta misma medida podría ocurrir contra José Miguel Castro.

La defensa de Susana Villarán anunció que apelará, en todos sus extremos, la decisión del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción. En tanto que la Fiscalía solo apelará el extremo del tiempo de la orden, ya que habían solicitado 36 meses.

Susana Villarán confiesa que tenía conocimientos sobre aportes ilegales

A través de su cuenta de Twitter, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán confesó lo que sería 'su verdad'. En ella explicó que sí tenía conocimientos de los aportes de la empresa brasileña Odebrecht y OAS; sin embargo, señaló que aceptó estas inversiones debido a la crisis política que enfrentaba Lima a causa de una 'mafia política que quería apoderarse de la Municipalidad de Lima'.

HOY QUIERO DECIRLES UNA VERDAD



1.- Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del NO a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña. (1/8) — Susana Villarán (@SusanaVillaran) 12 de mayo de 2019

Susana Villarán podría recibir hasta 30 años de cárcel, según Carlos Rivera

El exabogado de Susana Villarán, Carlos Rivera, manifestó que la condena que podría recibir la exalcaldesa de Lima sería entre 25 y 30 años de prisión efectiva, ya que se le atribuyen tres delitos: lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionarios.