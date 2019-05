Ley de Cine en Perú: pros y contras del proyecto

El miércoles 8, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación la Ley de Cine (Ley de Promoción de la actividad Cinematográfica y el Audiovisual Peruano).

Pese a que un sector del fujimorismo votó en contra del proyecto de su excompañero de bancada Francesco Petrozzi, la iniciativa superó la primera etapa y el cine nacional podría tener una ley que mejore a la firmada por Fujimori hace casi 25 años (26370).

Entre las principales fortalezas que nos trae este impulso legal es el aumento del presupuesto del Estado al cine nacional (a casi 25 millones de soles anuales) y deducción tributaria a empresas por realizar donaciones a proyectos del sector cultura..

Además de ellas, existen otros grandes beneficios que serán contados en las declaraciones de las distintas personas, involucradas en el campo del cine peruano, que entrevistamos sobre el tema.

No obstante, sí bien todos nuestros consultados se notaron entusiastas con la ley, ellos también son claros al decir que no es perfectible y pudo haber tenido varios ajustes.

"Cualquier cosa que sume al cine peruano es positivo. Sería un poco mezquino decir que la promulgación de esta ley es algo negativo. Sin embargo, muchos esperaban que esta ley hablara de los grandes problemas que tiene el cine peruano como es la etapa final (distribución y exhibición), y la ley no dice nada al respecto", nos señala Alberto Castro, realizador de documentales.

"Desde el principio hubo una negativa del MEF porque hay una política económica ortodoxa; justamente eso evitó que se cree un fondo para el cine. En otros países el cine genera recursos propios para que el cine no esté indefenso […] No hay nada de que colabore a que se acreciente. Lo que propone esta ley son -solo- recursos", manifiesta la crítica de cine Mónica Delgado.

“No obstante, el porcentaje de financiamiento a las regiones es algo positivo porque ha sido una lucha de los gremios regionales para que haya más plata para el cine”, adiciona.

¿Qué otros vacíos tendría? ¿Pese a ellos vale la pena de que se oficialice lo más pronto posible? Te presentamos las posturas de nuestros entrevistados.

Ventajas y desventajas de la Ley de Cine en Perú

Como se comentó, todos se mostraron entusiastas con la discusión en el Pleno sobre la Ley de Cine. Por ejemplo, Joel Calero nos recuerda que el cine permite que se revalorice nuestra cultura.

"Es necesario que la ciudadanía tome conciencia de esa ley. Te digo todo ello en un momento en que en esta semana estará en Cannes (festival francés) Melina León con una “Canción sin nombre”, la primera película de una cineasta mujer peruana presente en Cannes; eso hay que destacarlo. Pronto se estrenará “Retablo”, película en quechua; el año pasado se estrenó “Wiñaypacha”, película en aimara; estamos hablando de revalorizar la cultura", nos comenta el director de la aplaudida "La última tarde".

"Entre los argumentos de un sector del fujimorismo que se opone, dicen que es una ley que premia a los amigos del premier, ya se van a enterar pronto cuando todos los cineastas les digan cuánto están siendo beneficiados por esa ley. Se dice que es una ley para gastar, qué cosa tan tonta, no se gasta. Hay que entender la diferencia entre gastar e invertir", agrega.

Aumento de presupuesto para el cine regional y difusión de lenguas de nuestro país

A su turno, el director huanuqueño Elías Cabello Contreras, promotor de festivales de cine en su región, y cuya película "Negritos de Huánuco" no se ha podido estrenar en el circuito comercial, asegura que los distintos gremios en el país están de acuerdo con la ley pese a siempre haber opiniones variadas.

"Como toda ley tiene algunos vacíos, pero estoy de acuerdo de que de una vez se apruebe en el Congreso y así poder tener más fondos para las diferentes actividades que hacemos en las regiones del país. Hubo una conversación entre varios cineastas regionales y a pesar de que tienen ideas divididas, todos estamos con el mismo objetivo de que se pueda aprobar la ley", sostiene Elías Cabello.

Vale mencionar que la congresista de Nuevo Perú Indira Huilca también fue consultada respecto al caso; ella nos hace recordar que se promoverá la ejecución de películas en otros idiomas.

"Uno de los puntos más importantes, más allá de las cosas que se dijeron para intentar desvirtuarlo, tiene que ver con el reconocimiento de la producción cinematográfica en otras lenguas en nuestro país, en otras lenguas oficiales (como el quechua y aimara), que pueden ser no promovidas justamente porque tienen problemas en ingresar al circuito comercial", explica Indira Huilca.

Por su lado, el director de "Chicama" y "Casos Complejos", Omar Forero, nos habla del incremento de puestos de trabajo que ocurriría con la ley.

"La ley no es perfecta, pero siempre es positivo de que se avance […] Que se inyecte dinero al cine peruano desarrollará una industria. Mientras más cine se haga se crean puestos de trabajos, técnicos y todo un sistema laboral, y el cine nacional va perfeccionándose", dijo.

La poca cuota de pantalla de películas peruanas en las cadenas de cine

Sin embargo, un tema que todos tocaron fue la cuota de pantalla. En lo últimos 10 años, se han estrenado películas peruanas en el circuito comercial y las cadenas de cine las han retirado en poco tiempo, y en reemplazo, en dichas salas han exhibido películas de Hollywood. La ley no ordena que las producciones peruanas estén más tiempo en cartelera.

"Conozco los argumentos opuestos. Dicen ‘es una ley que no establece la creación de cinemateca’, ‘es una ley que no establece la creación de la Escuela de Cine’, ‘es una ley que no establece la cuota de pantalla de dos semanas’; por supuesto, pero ¿qué se quiere? Que sigamos peleando por ello que no vamos a conseguir hasta el año 2050. La necesitamos ya para producir pues el primer impulso del desarrollo de una industria cinematográfica consiste en producir", enfatiza Calero.

"Estamos en un momento en el cual de pronto Disney se va a volver la distribuidora más grande, ¿qué mecanismo de defensa se va a plantear en el mercado para las películas peruanas que son las que más sufren para encontrar espacio?", señala Alberto Castro.

Castro indica que debemos tener en cuenta que tampoco hay muchas salas alternativas, ni siquiera en Lima.

"La Ley de Cine es positiva porque va a haber más dinero para producir más películas, el tema es ¿qué hacemos con tantas de ellas si no hay espacio? En el mismo Ministerio solo hay una sala. […] En Argentina, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) tiene una serie de cines, aquí como comenté tenemos en el Ministerio de Cultura la Sala Robles Godoy, que es una buena sala, pero debería haber más en todo el país. Si el Estado está financiando todas estas películas, debería encargarse también que toda la gente pueda verlas.

El cine peruano no podría generar fondos como sucede en otros países

Por otro lado, nos detallaron que en países vecinos el fondo que el Estado le otorga al cine se puede sostener de distintas formas.

"En Colombia, si pagas por ejemplo S/10 por una entrada, por lo menos S/1 iría a ese fondo. Es un modo de garantizar que ese fondo se autosostenga, porque una ley de cine no solo debe brindar una inmediatez; si aumenta el fondo se genera más películas, pero no hay una sostenibilidad que eso vaya creciendo año a año; además que crearías autonomía", declara Mónica Delgado.

Un Ministerio de Economía y Finanzas que no estaría apostando en demasía por la cultura cinematográfica

Por su parte, para Indira Huilca es un avance considerando la política del MEF al momento de invertir en cultura.

"Es una ley perfectible; de hecho, el proyecto de ley original contenía muchos más aspectos de promoción del cine, de fortalecimiento del rol del Estado en esta promoción, pero es lo que ha quedado del resultado de negociaciones que por un lado ha intervenido el MEF, todos sabemos que ese Ministerio tiene una actitud bastante estrecha al momento de evaluar la importancia de políticas culturales. Aun así, es una ley tiene puntos importantes", manifiesta Indira Huilca.

La segunda votación por la Ley de Cine (3304) debió realizarse este miércoles 15, pero el Pleno fue suspendido. La expectativa porque se apruebe es grande pese a las criticas constructivas realizadas.