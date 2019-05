FP busca bloquear retorno de Kenji para retener mesa directiva | Kenji Fujimori | Guillermo Bocángel | Bienvenido Ramírez | Congreso del Perú | Daniel Salaverry

En el entorno de Kenji Fujimori ven poco probable que se debata la moción en la que se le solicita al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, colocar en agenda y poner al voto la reincorporación de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

Fujimori, Bocángel y Ramírez fueron separados por presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias. Se les acusó de "comprar" votos para evitar la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

No se les impuso una sanción disciplinaria, tal como lo establece el artículo 95 de la Constitución (y que define una suspensión tope de 120 días). En cambio, fueron inhabilitados al amparo del artículo 100, que establece que el Congreso está en la capacidad de "suspender o no al funcionario acusado" por cualquier delito cometido en el ejercicio de sus mandatos. Ese artículo constitucional no establece límite de tiempo.

La moción fue firmada por los voceros de Nuevo Perú, Richard Arce; de la Bancada Liberal, Alberto de Belaunde; de Cambio 21, Marvin Palma; de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput; de Acción Popular, Edmundo del Águila, entre otros. Nadie de Fuerza Popular.

En el círculo de Kenji, se entiende que el gran temor de FP pasa por perder la elección de la mesa directiva. Esta es la explicación: si el Pleno decidiera revertir las suspensiones de Fujimori, Bocángel y Ramírez, los tres accesitarios que entraron por ellos y que integran la bancada naranja (Ángel Neyra, María Ramos y César Campos) tendrán que dejar el Congreso.

Esto significa que la bancada de Fuerza Popular podría pasar de 55 a 52 miembros. Empezó con 73 en julio de 2016.

Y claro, no hay que descartar que la presencia de Kenji Fujimori en el Congreso aliente nuevas deserciones de congresistas descontentos. Por ese motivo, el círculo cercano a Kenji Fujimori cree que, en el mejor de los casos, el tema sería votado luego de la elección de la mesa directiva.

A FP no le conviene que sea visto antes por obvias razones y está interesado en bloquear la propuesta que cuenta con el aval de todas las bancadas, a excepción de la fujimorista. "Los abajo firmantes tenemos el agrado de dirigirnos a usted en calidad de voceros de diferentes grupos parlamentarios de este Congreso para solicitarle con carácter de urgente que [...] se agende y someta a votación en el próximo pleno la reincorporación de los congresistas Kenji Fujimori Higuchi, Guillermo Bocángel Weydert y Bienvenido Ramírez Tandazo al Congreso de la República", sostiene la moción que se hizo pública el miércoles.

La moción aún no se ha visto en el Consejo Directivo y, por lo tanto, no se puede poner al voto en el Pleno.

Kenji asume su posible vuelta como un desagravio

Kenji Fujimori ha estado al tanto de la iniciativa de Cambio 21 para que él junto a Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel vuelvan al Congreso.

"No es algo que él haya pedido, pero para él se trataría de una reivindicación, una especie de desagravio por lo que pasó", comentó a este diario una de las personas que más lo frecuentan.

Cabe recordar que a inicios de este año, a través de una carta, unos 50 congresistas de diferentes bancadas solicitaron al presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, la reincorporación de los tres parlamentarios suspendidos por considerar que el tiempo máximo de castigo permitido por la Constitución (120 días) ya había sido superado.