Llanos: “Gerente general del gobierno regional debe irse a su casa”

Piura. Los errores y desaciertos en la actual gestión del gobierno regional no solo están recayendo en el gobernador Servando García, sino también en su gerente general Jesús Torres, quien encabeza la lista de funcionarios evaluados que no cuentan con el perfil para ocupar cargos de confianza.

Por ese motivo, el presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa Nacional del Consejo Regional, Alfonso Llanos, pidió la salida de Torres, quien no solo viene asumiendo la Gerencia General, sino también la Presidencia del Consejo Directivo del Proyecto Alto Piura.

Recordó que al funcionario también se le había encargado la Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal y Rural (ProRural), a pesar de no contar con los requisitos mínimos del Manual de Organización y Funciones (MOF) de la entidad.

“En ese caso se presentó un tema ético, pérdida de prestigio como profesional y se pone en entredicho todo lo que haga o deje de hacer en la gestión”, aseveró Llanos.

Por ese motivo llamó a la reflexión al gobernador Servando García, porque con la presencia del gerente general está cargando una pesada mochila. Dijo que esto le hace daño a la administración, ya que desacredita lo bueno que puede estarse haciendo en la región.

Enfatizó que detrás de la autoridad hay un personaje severamente criticado y que lo estaría haciendo firmar documentos cuando no debería hacerlo. “Como es el caso de las resoluciones de designación de funcionarios que no son idóneos para el gobierno regional”, sentenció.

De otro lado, cuestionó que Torres en un primer momento haya avalado la anulación del contrato con el Consorcio Inundaciones Piura para la elaboración del Plan Maestro del Río Piura, y luego “se lave las manos” diciendo que no sabía nada de esta decisión, echándole la culpa al gerente general de la Unidad Ejecutora del Alto Piura.

Más adelante, el consejero regional afirmó que sería lamentable que detrás del gobernador haya un personaje siniestro, que maneje las riendas de la institución, en alusión al gerente general.

“Espero que eso no sea cierto porque sería una situación grave o desastrosa para el gobierno regional. Además, no puede estar una persona en el poder si no fue elegida democráticamente en las pasadas elecciones”, dijo.