Luis Nava entregó sus pasaportes y cuestionó congelamiento de sus cuentas

Luis Nava, exfuncionario del segundo gobierno aprista, entregó sus pasaportes a la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en la audiencia de apelación a la detención preliminar en su contra, en el marco del Caso Odebrecht.

El investigado rechazó las imputaciones de la Fiscalía en torno a la comisión de los delitos de colusión y lavado de activos. No obstante, entregó sus dos pasaportes al Juzgado. Uno vencido y otro vigente electrónico.

“Voy a hacer entrega de mis dos pasaportes. El primer pasaporte está vencido y el segundo está vigente, pero como mi visa está en el pasaporte antiguo, cuando viajo tengo que viajar con los dos pasaportes. Voy a dejar mis dos pasaportes”, explicó.

Luego, cuestionó que se haya autorizado el congelamiento de sus cuentas a pedido de la Fiscalía "sin orden del juez", sino simplemente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Ayer me he enterado, al ser dado de alta de una clínica, que no podía pagarla porque mis cuentas habían sido congeladas”, manifestó. Y agregó que no hay "ningún peligro de obstaculización" de su parte.

El Ministerio Público solicitó el congelamiento de cuentas de Luis Nava y su hijo, luego de que este último intentara movilizar todos sus fondos a una cuenta en Estados Unidos. Ambos son investigados por su presunta participación para favorecer a Odebrecht en la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima.