Jaime Bayly: "Alan García comprendió que su vida ya no era digna de ser vivida"

El reconocido periodista Jaime Bayly realizó un simbólico homenaje al expresidente de la República, Alan García, quien la mañana del último miércoles se suicidó en su vivienda de Miraflores antes de ser detenido por agentes de la Policía Nacional. Esto al tener una orden de detención preliminar por 10 días por el caso Odebrecht.

"Me ha entristecido mucho la noticia del suicidio de Alan García. No me he alegrado y no me contenta saberlo muerto de esa manera", indicó Bayly con pesar.

Junto a su audiencia en su set de televisión de Miami, el escritor recordó la entrevista más larga que tuvo con el exmandatario donde le cuestionó cómo había obtenido el dinero para su cuota inicial de su departamento de lujo. En ese entonces, García Pérez se fiaba de su honestidad y aseguraba tener los 60 mil dólares producto de su trabajo pues "ser expresidente le abre a uno muchas puertas".

Otro de los momentos importantes de la conversación entre Bayly y García Pérez fue cuando se le preguntó al exmandatario si en su primer gobierno se robó. "Esto es lo dramático en todos los gobiernos se roba. Usted elije personas, pero solo Dios está en el alma de una persona. Usted cree en esa persona y lo traiciona", contestó el expresidente.

Asimismo, el conductor de televisión consideró que las pruebas contra el exjefe de Estado se fueron acumulando una tras otra. En esa línea, se refirió al razonamiento del filósofo Albert Camus al indicar que 'el único problema filosófico verdaderamente serio de la condición humana era el suicidio'.

"El suicida debía dilucidar si su vida era digna o no de ser vivida. Y yo creo que Alan García comprendió que su vida, hoy 17 de abril por la mañana, ya no era digna de ser vivida. O que su vida vivida malamente en un calabozo peruano era una indignidad que él no quería permitirse a sí mismo. Creo que en parte, por eso se ha matado", agregó.

Finalmente, Jaime Bayly argumentó que el líder aprista no soportaba la desgracia de estar confinado diez días en un 'calabozo hediondo'. "Para él, el suicidio era un acto de liberación de la pesadilla en que se había convertido su vida", remarcó.