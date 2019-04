Colegio militar inicia proceso de adecuación tras denuncias

Roberth Orihuela Quequezana

El Colegio Militar Francisco Bolognesi inició ayer el proceso de adecuación al Decreto Supremo 011-2011, que aprobó el Reglamento de las Instituciones Educativas Públicas Militares del nivel secundario. La comisión a cargo del proceso se reunió en las instalaciones del plantel, en el distrito de Alto Selva Alegre. Está integrada por representantes del Ministerio de Educación, Gerencia Regional de Educación, hermandad de excadetes, Defensoría del Pueblo, representantes del Ejército y la congresista Ana María Choquehuanca.

La primera reunión se hizo en total hermetismo. Así lo convinieron los miembros de la comisión, que tienen hasta el 12 de julio para presentar su informe final con cambios en el plantel, respecto a la metodología de enseñanza, normas de conducta entre cadetes y militares, entre otros.

Celina del Carpio, gerenta regional de Desarrollo e Inclusión Social y representante del gobernador en la comisión de adecuación, propuso que se mantenga la confidencialidad de lo que se convenga en las diferentes reuniones que se llevarán a cabo.

"Quienes han tratado de manchar el prestigio de esta institución no lo han conseguido (en referencia a las denuncias publicadas por La República por abusos contra los estudiantes, venta de alcohol e incluso droga). Se trata de una institución que no ha nacido ayer. Vamos a dar aportes, no para cambiar, sino para fortalecer este prestigio bien ganado", dijo.

Ella contó que sus hermanos fueron formados allí y dio a entender que alguno de sus hijos estudió también en el colegio.

El director del plantel, Alfredo Pérez Urteaga, estuvo de acuerdo con Del Carpio. Indicó que él será el único autorizado para declarar a la prensa respecto a los avances que se hagan en la comisión.

Por su parte, la congresista Ana María Choquehuanca propuso que se emitan al menos una vez al mes comunicados en los que se expliquen los avances. "Las denuncias por abusos contra estudiantes e irregularidades administrativas surgieron de la prensa. Además, somos entidades públicas y no estamos libres del escrutinio público", dijo.

La comisión se reunirá los lunes, miércoles y viernes por las tardes.❖

Director promete más control

Pérez Urteaga indicó que, al haber tomado este año la dirección del colegio, recién toma conocimiento de las irregularidades que se cometieron. Dijo que habrá un mejor trato entre estudiantes e instructores.

Estos últimos fueron capacitados por la Fiscalía de Familia en temas de convivencia y trato, pero serán rígidos en la aplicación de sanciones para los cadetes.